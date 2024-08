Blackburn Rovers meldt zich bij PSV en Go Ahead Eagles voor transfer

Blackburn Rovers heeft zich afgelopen week gemeld voor , zo weet Rik Elfrink. De doelman, die zijn vertrekwens heeft ingediend bij PSV, is met de Championship-club in gesprek over een transfer. Ook kan de overstap naar Engeland maken.

Vorige week kwam al naar buiten dat een Engelse club interesse had in Drommel. Het was destijds nog niet duidelijk om welke club het ging, maar inmiddels weet Elfrink dat Blackburn zich heeft gemeld. De club wil hem een seizoen huren en zijn volledige salaris ook overnemen, maar daar zou PSV nog geen akkoord op hebben gegeven. De Eindhovenaren willen hem het liefst verkopen voor zo'n twee miljoen euro. Blackburn kijkt daarom verder, al is Drommel nog niet helemaal afgeschreven.

Bij PSV fungeert de 27-jarige goalie namelijk over een reserverol. Drommel kwam in seizoen 2021/22 voor 3,5 miljoen euro over van FC Twente en was in eerste instantie eerste keus onder de lat van PSV. Door een aantal ongelukkige wedstrijden verloor de goalie zijn plek aan Yvon Mvogo. In het seizoen daarna werd Benítez naar Eindhoven gehaald en moest Drommel genoegen nemen met een plek op de bank.

Ook Jeffrey de Lange in beeld bij Blackburn

Drommel is niet de enige Nederlandse keeper waar Blackburn op aast. Vrijdagavond kwam naar buiten dat Go Ahead Eagles-doelman De Lange op de radar staat van de nummer negentien van het afgelopen Championship-seizoen. Hij zou het alternatief zijn voor Drommel, maar lijkt volgens het Eindhovens Dagblad meer te kosten. VI weet dat De Lange graag een stap wil maken. De goalie werd deze transferperiode in verband gebracht met Ajax. De Eagles-doelman wil echter eerste doelman worden bij een club.

