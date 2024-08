Vermoedelijke opstelling PSV: keert Noa Lang terug in de basis?

PSV en Feyenoord strijden zondagavond om de Johan Cruijff Schaal. De Eindhovenaren kunnen éindelijk weer beschikken over Noa Lang, al is het nog de vraag of hij kan starten. Het Algemeen Dagblad schreef een vooruitblik op het duel.

De meeste namen bij PSV zijn in te vullen. Zo twijfelt niemand over de inzetbaarheid van Walter Benítez, de onbetwiste nummer één van Peter Bosz. In de verdediging kunnen de Eindhovenaren niet beschikken over Olivier Boscagli, Mauro Júnior, Sergino Dest en Armando Obispo. De verwachting is dat Bosz dit oplost door Jerdy Schouten een linie te laten zakken.

De kersverse vader vormt het centrale duo met debutant Ryan Flamingo. De backposities worden ingevuld door Jordan Teze en Fredrik Oppegard, die volgens het AD waarschijnlijk in de basis start. Het middenveld bestaat dan uit Ismail Saibari, Joey Veerman en Malik Tillman. In tegenstelling tot Brian Priske, lijkt Bosz dus te kiezen voor vertrouwde namen.

Voorin is het nog de vraag of Luuk de Jong meedoet. De spits van PSV was deze week ziek en kon niet voluit trainen. De verwachting is dat Noa Lang kan starten, al wilde Bosz in de persconferentie nog niks prijsgeven. De laatste speler op het wedstrijdformulier is Johan Bakayoko.

Vermoedelijke opstelling PSV:

Benítez; Teze, Flamingo, Schouten, Oppegard; Saibari, Veerman, Tillman; Lang, De Jong, Bakayoko.

