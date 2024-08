Vermoedelijke opstelling Feyenoord: verrassing op middenveld lijkt aanstaande

Feyenoord en PSV nemen het zondagavond tegen elkaar op voor de Johan Cruijff Schaal. De trainer van de Rotterdammers, Brian Priske, wilde vrijdagmiddag op de persconferentie niks kwijt over zijn opstelling, maar toch verwacht het goed geïnformeerde 1908.nl een verrassing in op het wedstrijdformulier: Antoni Milambo.

Het Feyenoord-medium denkt dat negentienjarige speler op het middenveld start in de 3-4-3-formatie. Het is namelijk nog maar de vraag of Quinten Timber, die deze voorbereiding slechts dertig minuten speelde wegens een opgelopen blessure, fit genoeg is om te starten. Priske kan ook gaan spelen met Lutsharel Geertruida op het middenveld en Neraysho Kasanwirjo in de achterhoede. 1908.nl verwacht echter een basisplaats voor Milambo.

Ook over de keeperspositie wilde Priske niks kwijt. De felle concurrentiestrijd tussen Justin Bijlow en Timon Wellenreuther is bekend. “Ook voor ons is het gissen wie er zondag onder de lat staat en geven we het voordeel aan Justin Bijlow, maar het blijft 50/50”, schrijft 1908.nl. Voor de neus van Bijlow zouden Geertruida, Thomas Beelen en Dávid Hancko de driemansverdediging vormen.

Priske lijkt te kiezen voor Bart Nieuwkoop en Marcus Lopez als wingbacks, terwijl Ramiz Zerrouki – en dus Milambo – de centrale middenvelders zijn. Voorin kiest de Deen voor bekende namen: Igor Paixao, Santiago Giménez en Calvin Stengs.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord:

Bijlow; Geertruida, Beelen, Hancko; Nieuwkoop, Zerrouki, Milambo, Lopez; Stengs, Giménez, Paixao.

