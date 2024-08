Verbazingwekkende Priske krijgt advies: 'Houd dat voor jezelf, neem supporters niet in de maling'

Brian Priske heeft met enkele uitspraken na oefenduels tegen Benfica (5-0 verlies) en AS Monaco (1-3 verlies) veel wenkbrauwen doen fronsen. Zo liet de nieuwe trainer van Feyenoord weten veel goede dingen te hebben gezien tijdens de eerste wedstrijd en was hij trots op zijn selectie na het laatste oefenduel. Marcel van der Kraan raadt Priske aan dit soort uitspraken in het vervolg in te slikken.

Tijdens de podcast Kick-Off laat de Telegraaf-journalist zijn licht schijnen over de meest recente interviews van Priske. "Wat mij een beetje verbaasde is dat hij op de persconferentie na de wedstrijd aangaf dat hij tegen Benfica veel goede dingen had gezien. Nou kun je best je spelers een beetje motiveren en ze een hart onder de riem steken na een slechte prestatie. Dat eerste kwartier tegen Benfica was een grote chaos: niemand wist wat die moest doen. Als je na achttien minuten al met 4-0 achterstaat... Ook al had ik nog twintig goede dingen gezien: ik zou dat nooit roepen."

Woensdag, na de wedstrijd tegen Monaco, wekte de Deen opnieuw verbazing. "Toen zei hij dat hij in een kringetje met de spelers had gestaan en had gezegd dat hij supertrots op ze was. Ik snap wel wat hij bedoelt: heel veel jonge spelers, de helft had nog nooit in het eerste gestaan. Alleen bij de mensen die elke week bij de B- en A-junioren op Varkenoord stonden was het elftal misschien bekend, maar verder voor niemand. Houd die teksten nog even voor je, ga dat niet roepen."

Volgens Van der Kraan mag Priske wel wat meer open kaart spelen in de richting van de eigen fans. "Als je acht goals tegen krijgt in vier dagen en je moet zondag tegen PSV en je zegt dat dan je zo trots bent of zoveel goede dingen hebt gezien... De supporters kun je niet in de maling nemen. Zeg gewoon waar het op staat."

