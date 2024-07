Horroravond voor beschamend Feyenoord: Benfica véél te sterk voor Rotterdammers in oefenduel

Feyenoord is zondagavond vernederd door Benfica. De Rotterdammers keken na slechts achttien minuten tegen een 4-0 (!) achterstand aan tegen de Portugese grootmacht en werden compleet van de mat gespeeld. De eindstand was uiteindelijk 5-0.

Het was lang geleden dat Feyenoord zó onmachtig was in de beginfase van en wedstrijd. De ploeg van Brian Priske, waar onder meer Neraysho Kasanwirjo een basisplaats had, werd van het kastje naar de muur gespeeld. Justin Bijlow moest al na negen minuten vissen door Gianluca Prestianni, die de bal in de bovenhoek krulde.

In de minuten daarna ging het allemaal veel te snel voor de Rotterdammers. Benfica, waar Orkun Kökcü niet van de partij was, gaf gas en tikte Feyenoord zoek. Oude bekende Vangelis Pavlidis bereidde de voorsprong in een tijdsbestek van twee minuten uit naar 3-0. Vier minuten later lag de bal er opnieuw in, toen oud-FC Emmen-speler Jan-Niklas Beste een vrije trap benutte. Álles ging mis bij Feyenoord.

Ook na deze storm kon de ploeg van Priske geen vuist maken. De Rotterdammers creëerden amper kansen en kwamen niet bepaald dicht bij een aansluitingstreffer. Tot overmaat van ramp maakte Benfica nog een treffer via Arthur Cabral, die de ingevallen Timon Wellenreuther verschalkte met een kopbal, tussen twee verdediger van Feyenoord. Aankomende woensdag speelt Feyenoord de laatste oefenwedstrijd in aanloop naar het nieuwe seizoen. AS Monaco is de tegenstander.

