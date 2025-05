Opmerkelijk: Dávid Hancko scheldt Ibrahim Osman verrot bij 1-4 voorsprong

Een opmerkelijk moment zaterdagavond in de slotfase van het uitduel van Feyenoord bij Heracles Almelo (1-4). De Rotterdammers stevenden reeds af op een comfortabele overwinning, maar toch zag aanvoerder reden om ploeggenoot op het veld een flinke uitbrander te geven.

Feyenoord speelde zaterdag in Almelo al gauw een gewonnen wedstrijd. Doelpunten van Anis Hadj Moussa (twee) en In-Beom Hwang zorgden bij rust voor een 0-3 tussenstand, waarna Givairo Read in de tweede helft het kwartet completeerde voor de Rotterdammers. Tussendoor had Luka Kulenović iets teruggedaan namens de thuisploeg.

Osman, bij Feyenoord ingevallen aan het begin van de tweede helft, etaleerde in de 81ste minuut van de wedstrijd een technisch hoogstandje op de helft van Heracles. De aanvaller uit Ghana kwam aan de linkerkant van het veld in balbezit en hield de bal vervolgens enkele keren hoog, alvorens hij de bal terugspeelde naar de eigen helft op Hancko.

Hancko werd onder druk gezet door een tegenstander en kon de bal maar ternauwernood terugspelen op doelman Timon Wellenreuther. Hoewel gevaar uitbleef voor Feyenoord en de voorsprong riant was, liet Hancko in woord en gebaar zijn onvrede naar Osman toe blijken.

Van Persie werd na afloop op de persconferentie gevraagd naar het hooghouden van Osman. De trainer van Feyenoord vond het hooghouden onnodig, maar wilde er ook geen groot issue van maken. “Ik zag het gebeuren. Van mij hoefde het hooghouden niet. Aan de andere kant vind ik het ook weer niet zo’n groot issue”, zei Van Persie op de persconferentie, die werd uitgezonden door ESPN.

“Hij voelde dat het op dat moment nodig was. Hooghouden is nooit nodig… Ik heb er geen issue mee als dat gebeurt. Maar hij moet wel beseffen dat als hij dat doet, spelers daarop gaan reageren”, vervolgt Van Persie. “Eigen spelers in dit geval, maar ook tegenstanders. Hij moet daarin wel de balans vinden: het moet niet doorslaan, het moet niet provocerend worden. Maar ik ben geen coach die hem maandag apart neemt en zegt: dat mag je nooit meer doen, hè. Hancko heeft het wel gedaan.”

