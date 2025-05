NAC plaatst boze tweet: 'Waarom provoceren? Totaal onnodig'

NAC Breda is niet blij met de wijze waarop zondagmiddag zijn doelpunt voor PEC Zwolle vierde in het Rat Verlegh Stadion. De Rooij daagde de thuissupporters uit, door zijn doelpunt voor hun ogen te vieren. Hij speelde zelf jarenlang in Breda.

In de negentigste minuut maakte De Rooij de 0-3; het duel eindigde uiteindelijk in 1-3. De Rooij juichte voor de ogen van de B-side. Kort daarvoor had Odysseus Velanas, ook een oud-speler van NAC, de 0-2 gemaakt.

Artikel gaat verder onder video

“Dan wordt het helemaal erg voor NAC, want nóg een oud-speler scoort. En die daagt dan toch wel wat meer uit dan Velanas”, zei commentator Teun de Boer, die opmerkte dat De Rooij in het vervolg van de wedstrijd werd uitgefloten. “Hij heeft zich niet populair gemaakt. Hij had nog een appeltje met ze te schillen, en dat appeltje is nu geschild.”

NAC liet zich via X uit over de doelpuntviering van De Rooij. De club tweet: “De Rooij scoort, maar waarom provoceren...? Totaal onnodig.” De aanvaller stond tussen 2020 en 2023 onder contract bij NAC. Hij speelde 84 wedstrijden voor de club uit Breda, maar wist de hoge verwachtingen eigenlijk niet waar te maken, met 12 goals en 8 assists.

➡️ Meer Eredivisie nieuws

👉 Scheidsrechter Oostrom krijgt stevig verwijt, schorsing dreigt 🔗

👉 Kieft: 'Ajax, Feyenoord en PSV zullen niet bij hem op de stoep staan' 🔗

👉 Van Hanegem pleit voor keiharde ingreep bij Ajax: 'Op dit moment gewoon beter' 🔗

👉 Ingewijden onthullen waarom Feyenoord Sem Steijn nú wil halen 🔗

👉 Luuk de Jong sluit spectaculaire terugkeer uit: 'Zeker niet volgend seizoen'🔗