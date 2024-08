Monaco overklast derde keus Feyenoord in De Kuip in aanloop naar Johan Cruijff Schaal

Feyenoord heeft woensdagavond met 1-3 van AS Monaco verloren tijdens een vriendschappelijk duel in aanloop naar het duel om de Johan Cruijff Schaal, zondag tegen PSV. De thuisploeg speelde bij lange na niet met de beste opstelling en mocht blij zijn dat het maar drie doelpunten tegen kreeg.

Voorafgaand aan het duel werden Feyenoord-fans enorm verrast, toen de basisopstelling bekend werd. Brian Priske liet veel belangrijke spelers zoals Santiago Giménez, Quinten Timber en David Hancko buiten de selectie. Alleen Justin Bijlow en Lutsharel Geertruida mochten na de afstraffing tegen Benfica (5-0) opnieuw in de basis beginnen.

De afwezigheid van enkele belangrijke krachten was in de openingsfase enorm goed te merken. Monaco schoot uit de startblokken, kreeg een aantal grote kansen en het was aan Bijlow te danken dat het lang 0-0 bleef. Zelf een twee tegen een-situatie uit een counter werd door de Monegasken verprutst. Het doelpunt van de uitploeg kon echter niet lang uitblijven. In de 25e minuut was het raak: na een mooie steekpass schoot George Ilenikhena binnen. Direct na de goal kreeg Monaco nog een dot van een kans om de score te verdubbelen, maar die ging over.

Zes minuten voor rust gebeurde echter iets compleets onverwachts: Feyenoord scoorde de gelijkmaker. Na een vlotte aanval kwam de bal bij Geertruida, die teruglegde op Luka Ivanusec. De Kroaat kon vrij binnenschieten. De thuisploeg leek daarmee eindelijk wakker geschud. Via Ayase Ueda kregen de Rotterdammers vervolgens een aardige kans, terwijl enkele minuten later Monaco-verdediger Mohammed Salisu de bal van de lijn moest halen na een vrije trap. Er had in de eerste helft aan beide kanten meer gescoord kunnen worden, maar de ruststand was 1-1.

Vlak na de rust kreeg Ueda opnieuw een aardige mogelijkheid, maar de Japanner schoot over. Uit een corner was het aan de andere kant wel raak: Guillermo Maripan kopte de bal fraai in de kruising. Daarna brak een rommelige fase in de wedstrijd aan, mede door een groot aantal wissels aan beide kanten. De ruimtes werden groter, maar de ploegen zette dat niet om kansen.

Uit een standaardsituatie breidde Monaco vervolgens de voorsprong wel verder uit. Een corner in de 67ste minuut werd eerst nog afgeslagen, maar kwam daarna terug in de zestien. De bal werd teruggelegd op een andere centrale verdediger, Salisu, die de bal als een volleerd spits inschoot. De wedstrijd leverde vervolgens weinig kansen meer op: 1-3 was daarmee de einduitslag.

