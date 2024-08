Bosz blij met hockey-achtige ontwikkeling bij voetbal: 'Een verademing, in plaats van dat geouwehoer'

Peter Bosz is er blij mee dat voetballers ook in de Eredivisie vanaf komend seizoen niet bij de scheidsrechter mogen klagen. Tijdens het afgelopen EK werd er met deze regel geoefend, waarna de KNVB het ook in Nederland implementeerde.

Met ingang van aankomend Eredivisie-seizoen mogen alleen nog de aanvoerders van prof- en amateurclubs hun zegje doen bij de scheidsrechter. Als andere spelers bij de leidsman komen klagen, krijgen zij een gele kaart. Bosz laat tijdens de persconferentie van vrijdag weten blij te zijn met die beslissing van de KNVB. "Ik vind dat goed. Als ik bijvoorbeeld naar het hockey kijk, waar dat heel normaal is. Dat is een verademing, in plaats van dat geouwehoer de hele wedstrijd door."

De trainer van PSV verwacht wel dat er even tijd nodig zal zijn voordat de voetballerij aan deze wijziging geacclimatiseerd is. "Dat is een cultuuromslag in het voetbal. Want zelf als ik de trainingen fluit, krijg ik nog heel veel kritiek. En dan vind ik dat ik altijd goed fluit. Het zal even wennen zijn en er zal iemand tegen een gele kaart aan lopen, maar ik vond het op het EK al een stuk beter gaan. Een goede zaak.'

Aankomende zondag staan PSV en Feyenoord tegenover elkaar om de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Die wedstrijd vangt om 18:00 aan. Waar PSV slechts drie oefenwedstrijden tijdens de voorbereiding plande, koos Feyenoord voor vijf duels. PSV won twee keer en speelde een keer gelijk, terwijl de Rotterdammers drie van de vijf duels winnend afsloot. De laatste twee duels, tegen Benfica (5-0) en Monaco (1-3), gingen wel op pijnlijke wijze verloren.

