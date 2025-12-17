Wereldomhaal: deze goal wint de Puskas-prijs en is fraaier dan inzendingen Rice en Yamal

Santiago Montiel heeft dinsdag een zeer fraaie eer op zijn naam gekregen. De rechtsbuiten van Independiente versloeg Declan Rice en Lamine Yamal en ontvangt de Puskás-prijs van 2025 voor mooiste goal van het jaar.

Op 11 mei maakte Montiel zijn wonderdoelpunt. In de Argentijnse competitie en in een wedstrijd tussen Independiente en Independiente Rivadavia werd een corner voor eerstgenoemde club in eerste instantie weggewerkt. De bal kwam echter niet ver buiten de zestien en toen besloot Montiel om zijn stoute schoenen aan te trekken. De Argentijn draaide zich om en deed een omhaal vanaf zo'n twintig meter. Niet veel later belandde de bal achter een verbouwereerde doelman in het net.

Dinsdag werd bekend dat Montiel (neef van de WK-held met dezelfde naam), de Puskás-prijs op zijn naam krijgt. De rechtsbuiten liet daarmee Rice (Arsenal) en Yamal (FC Barcelona) achter zich. De Engelse middenvelder schoot een vrije trap op magnifieke wijze achter Thibaut Courtois van Real Madrid in de Champions League van vorig seizoen, terwijl het supertalent uit Spanje à la Robben dribbelde tegen Espanyol en de bal in de verre kruising schoot.

Hieronder is het werelddoelpunt van Montiel te zien.