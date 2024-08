Daniele Rugani ‘gaat komen’: ‘Ajax is rond met Juventus over de komst van Italiaan’

Ajax is rond met Juventus over de komst van , zo weet Voetbal International. De dertigjarige Italiaan staat open voor een stap naar Amsterdam, waarbij een huurconstructie mogelijk uitkomst kan bieden. Het is echter wel essentieel dat óf dan vertrekt uit de Johan Cruijff ArenA.

Ajax handelt pas met Juventus zodra Medic of Sutalo is vertrokken, zo schrijft VI. “Francesco Farioli hoop zijn landgenoot er snel bij te hebben, zodat Rugani structuur en leiding kan brengen in de jonge achterhoede”, voegt het medium eraan toe. Tim van Duijn, de auteur van het artikel, heeft in ieder geval vertrouwen in de komst van Rugani: “Rugani gaat komen”, schrijft hij op X.

In het stuk wordt echter niet duidelijk of er op dit moment concrete interesse is in Medic of Sutalo. Eerder schreef VI dat Ajax afscheid wil nemen van de Kroaat, al ziet Sutalo dat zelf niet zitten. Vijf clubs zouden zich gemeld hebben voor de verdediger, al is dat nieuws alweer twee weken geleden. Over Medic is niks bekend omtrent transferzaken.

Rugani maakte in de zomer van 2015 de overstap van Empoli naar Juventus. Die club verhuurde de mandekker regelmatig aan andere teams, maar hij heeft ook meerdere seizoenen in de hoofdmacht gespeeld. Tot dusver speelde de verdediger 148 duels voor De Oude Dame. Daarin was hij elf keer trefzeker en gaf hij één keer een assist.

