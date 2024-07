Sutalo plaatst Ajax in lastig parket: 'Kroaat mag vertrekken maar wees al vijf geïnteresseerde clubs af'

Ajax wil deze zomer afscheid nemen van , maar stuit vooralsnog niet op medewerking van de speler zelf. De Kroatische verdediger ligt in Amsterdam nog vast tot medio 2028 en is niet van plan na één seizoen alweer te gaan vertrekken, waardoor hij volgens Voetbal International inmiddels al vijf geïnteresseerde clubs de deur zou hebben gewezen.

Sutalo kwam afgelopen zomer voor liefst 20,5 miljoen euro van Dinamo Zagreb naar Ajax, dat onder meer Bayer Leverkusen en het Italiaanse Fiorentina aftroefde. Door bonussen zou de transfersom die de Amsterdammers betaalden nog verder op kunnen lopen tot 23,5 miljoen. De verdediger tekende bij Ajax een vijfjarig contract, maar maakte nauwelijks indruk in zijn eerste seizoen.

De Amsterdammers zouden dan ook hebben besloten dat het voor alle partijen het beste is als Sutalo deze zomer zijn heil elders zoekt, weet VI-verslaggever Tim van Duijn. Ajax wil doorselecteren - de nieuwe hoofdtrainer Francesco Farioli ziet op de positie van de Kroaat graag zijn landgenoot Daniele Rugani overkomen van Juventus - maar kampt met financiële beperkingen waardoor de transfervrije Bertrand Traoré vooralsnog de enige zomeraanwinst is gebleken.

Sutalo zelf ligt echter nog altijd dwars: "Hij heeft in een gesprek met Farioli laten weten dat hij liever bij Ajax blijft. Om die reden zou hij clubs als OGC Nice, AFC Bournemouth, Lazio Roma, AS Roma en Fiorentina al de deur hebben gewezen, terwijl inmiddels ook Champions League-deelnemer Bologna interesse in hem begint te tonen", weet Van Duijn.

Dilemma

Het plaatst Ajax in een lastig dilemma, vervolgt de verslaggever. Het valt namelijk niet uit te sluiten dat Farioli de tegenvallende aankoop alsnog aan de praat krijgt, waardoor zijn marktwaarde 'de lucht in zal schieten'. Van Duijn trekt in dat opzicht een parallel met Georges Mikautadze: "Had de Georgiër niet veel meer kunnen opbrengen als Ajax meer geduld had gehad?"

