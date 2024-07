Ajax pakt door en meldt zich voor zevenvoudig Italiaans international

Ajax heeft zich gemeld bij de Italiaan , zo meldt Voetbal International. De 29-jarige verdediger van Juventus is een belangrijke gegadigde om de defensie van de nieuwe trainer Francesco Farioli van een impuls te voorzien. Beide landgenoten kennen elkaar volgens VI-verslaggever Tim van Duijn goed, wat weleens 'doorslaggevend' zou kunnen zijn in de poging de zevenvoudig international van Italië naar Amsterdam te lokken.

Rugani staat volgens het weekblad 'niet onwelwillend' tegenover de interesse vanuit Amsterdam. Bovendien zou zijn werkgever, waar hij nog vastligt tot medio 2026, bereid zijn mee te werken aan een vertrek. Ajax zal wel een transfersom voor de Italiaan op tafel moeten leggen, een gegeven waar de club in de woorden van Van Duijn mee 'worstelt' aangezien er op Georges Mikautadze na nog geen grote uitgaande transfers zijn gesloten. Bovendien heeft Ajax behalve Rugani 'meerdere opties in het vizier'.

Artikel gaat verder onder video

Rugani doorliep de jeugdopleiding van Empoli en stapte in 2015 definitief over naar Juve, dat 4,2 miljoen euro voor de verdediger neertelde. Sindsdien is hij er nooit in geslaagd een vaste basisplaats af te dwingen bij De Oude Dame, dat de verdediger tussentijds terugverhuurde aan Empoli en ook uitleende aan Stade Rennais en Cagliari. Desondanks staat Rugani inmiddels op 148 wedstrijden in de hoofdmacht van Juventus, waarin hij elf keer scoorde en onder meer zes keer beslag legde op de landstitel.

In 2016 gunde toenmalig bondscoach Gian Piero Ventura de toen 22-jarige Rugani zijn debuut in het Italiaans elftal, in een met 1-3 verloren oefenwedstrijd tegen Frankrijk. Uiteindelijk zou de verdediger zeven interlands spelen voor de Azzurri. De laatste keer dat hij het blauw van de nationale ploeg mocht aantrekken was voorlopig de oefeninterland tegen het Nederlands elftal in 2018. In Turijn werd het destijds 1-1 door doelpunten van Simone Zaza en Nathan Aké.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Farioli scoort punten op tweede werkdag bij Ajax: ‘Laat gelijk zien hoe hij er in staat’

Terwijl het EK in volle gang is, bereidt Ajax zich al voor op het nieuwe seizoen.