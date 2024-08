'Ajax gaat miljoenenverlies slikken bij vertrek van overbodige speler'

Ajax is bereid om een miljoenenverlies te slikken op , zo weet L’Équipe dinsdagmiddag te melden. De Argentijnse goalie staat in de belangstelling van Olympique Marseille en mag vertrekken uit Amsterdam voor een bedrag van slechts drie tot vier miljoen euro.

Rulli kwam in 2023 naar de Johan Cruijff ArenA voor een bedrag van acht miljoen euro. De Telegraaf wist maandag te melden dat Alex Kroes de routinier voor dit bedrag ook weer wil verkopen, al is de berichtgeving van L’Équipe anders.

De Franse sportkrant weet dat Ajax genoegen zal nemen met een bod van tussen de drie en vier miljoen euro. Rulli, die nog tot medio 2026 vastligt in Amsterdam, ziet een overstap naar Marseille zitten en maakt graag de overstap naar Frankrijk. Daarnaast drukt de Argentijn met zijn jaarsalaris van vier miljoen euro flink op het salarishuis, waardoor Ajax openstaat voor een verkoop.

Olympique Marseille moet mogelijk rekening houden met het vertrek van Pau López, de eerste doelman van het afgelopen seizoen. De Spanjaard staat op het punt om een transfer te maken naar Como, waardoor Roberto De Zerbi maar wat graag een extra keeper aan zijn selectie toe wil voegen. Niet alleen Rulli is daarvoor in beeld, want ook een andere Eredivisie-keeper staat in de belangstelling van Marseille.

