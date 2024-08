Olympique Marseille meldt zich na Rulli ook voor andere Eredivisie-keeper

Olympique Marseille blijft rondkijken in de Eredivisie. De Franse club heeft zich volgens AZAlerts gemeld bij Rome-Jayden Owusu-Oduro. De eerste doelman van AZ wordt gezien als de ‘droomkandidaat’ als nieuwe eerste keeper van Marseille, de club die zich eerder de dag al meldde bij Geronimo Rulli.

Owusu-Oduro ziet echter niks in een transfer naar Frankrijk. AZAlerts weet dat Marseille een stevig bod neer heeft gelegd in Alkmaar, maar dat is resoluut van tafel geveegd door Max Huiberts. De twintigjarige keeper kampt momenteel met lichte pijntjes waardoor hij in de voorbereiding op het nieuwe seizoen nog niet de gewenste minuten heeft gemaakt.

De jongeling werd in de voorbereiding uitgeroepen tot eerste keeper van AZ en het lijkt erop dat hij in de openingswedstrijd tegen Almere City ook gewoon op doel zal staan.

Olympique Marseille heeft zich ook bij Ajax gemeld. De Franse club kwam volgens De Telegraaf met een te laag bod op Rulli. Naar verluidt zou Alex Kroes minimaal acht miljoen euro willen vangen voor de Argentijn, die weinig uitzicht heeft op speeltijd.

