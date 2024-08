Twee PSV’ers kanshebbers voor individuele prijs, ook nominaties voor Feyenoord, FC Twente en AZ

De Eredivisie heeft bekendgemaakt welke vijf spelers kans maken op de titel van Speler van het Jaar. Landskampioen PSV is met twee nominaties dubbel vertegenwoordigd. De overige spelers worden geleverd door Feyenoord, FC Twente en AZ.

Namens PSV zijn Luuk de Jong en Joey Veerman genomineerd voor de titel Speler van het Jaar. De Eindhovenaren werden met een ruime voorsprong op nummer twee Feyenoord landskampioen, waar dat tweetal een belangrijk aandeel in had. De Jong wist gedurende het Eredivisieseizoen maar liefst 29 keer het net te vinden, terwijl hij ook vijftien assists leverde. Veerman was zestien keer aangever en kroonde zich daarmee tot assistkoning.

Net als De Jong wist ook Vangelis Pavlidis van AZ 29 doelpunten te maken in de Eredivisie, wat hem een transfer naar Benfica en een nominatie voor Speler van het Jaar oplevert. Bij Feyenoord is de keuze gevallen op Dávid Hancko, terwijl Sem Steijn van FC Twente de laatste genomineerde is.

De winnaar van de prijs wordt op maandag 2 september vanaf 20.30 uur bekendgemaakt tijdens een feestelijke uitzending op ESPN. Naast de Speler van het Jaar voor de Eredivisie wordt dezelfde prijs ook uitgereikt voor de Vrouwen Eredivisie. Andere prijzen op het programma zijn Johan Cruijff Talent van het Jaar (voor mannen en vrouwen), Doelpunt van het Jaar en de Eredivisie Oeuvre Award.

