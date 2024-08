Jordan Henderson woest op ploeggenoot: 'Hij ging echt tekeer'

uitte in de slotfase van de wedstrijd tussen FK Vojvodina en Ajax (1-3) zijn onvrede richting ploeggenoot , zo zag Youri Mulder. Waarom Henderson uitviel tegen Van den Boomen was echter niet duidelijk.

"Henderson was enorm boos op Van den Boomen. Ik weet niet wat er nou precies was. Hij ging echt tekeer aan het einde van de wedstrijd. Wat daar nou aan de hand was?”, zegt Mulder bij Ziggo Sport.

Van den Boomen viel aan het begin van de tweede helft in. Later kwamen ook Mika Godta, Steven Berghuis, Kristian Hlynsson en Betrand Traoré binnen de lijnen. Mulder zag dat Ajax gebaar was bij de wissels.

“Van den Boomen heeft een bepaalde klasse. Je ziet wat meer klasse in de passing. Hij gaf een mooi balletje op Berghuis”, merkt Mulder op. “Ook Berghuis, Hlynsson en Traoré hebben wat meer klasse in de voeten. Maar dat was allemaal pas aan het einde van de wedstrijd. Toen pas was het basisspel van Ajax goed. In de counter, met de ruimte die ze krijgen, maken ze het schitterend af.”

