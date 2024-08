Ajax klopt Vojvodina opnieuw en kent tegenstander in derde voorronde

Ajax heeft zich gekwalificeerd voor de derde voorronde van de Europa League. De Amsterdammers waren donderdagavond met 1-3 te sterk voor FK Vojvodina, door treffers van , Jorrel Hato en Bertrand Traoré. In de volgende voorronde neemt Ajax het op tegen Panathinaikos, dat over twee duels te sterk was voor Botev Plovdiv.

Het lek is nog altijd niet boven bij Ajax, zo bleek in Servië andermaal. De Amsterdammers hanteerden een laag tempo in balbezit en waren vrij voorspelbaar in de opbouw. Zodra Ajax over de middenlijn was, had de ploeg moeite om balbezit te houden. Door het vroege drukzetten van Vojvodina slaagde Ajax er veelal niet in de vrije man te vinden.

In de eerste helft had Ajax slechts één grote kans: Sutalo probeerde met een inzet achter het standbeen te scoren. Hij kreeg de bal vlak voor het doel aangespeeld door Carlos Forbs, maar omdat de bal net achter hem belandde, moest de verdediger het op acrobatische wijze proberen. De bal werd door Vojvodina van de lijn gehaald.

In het warme Bačka Topola werd Vojvodina voor de rust twee keer gevaarlijk. In de zevende minuut bracht Remko Pasveer redding op een inzet van Dele; in de blessuretijd schoot Mihailo Ivanovic voorlangs. Acht minuten na de pauze wist Ajax de ban te breken. Na een corner van Branco van den Boomen schoot Chuba Akpom op doel; zijn inzet werd gekeerd door doelman Lazar Carevic, maar in de rebound reageerde Sutalo van dichtbij alert.

Lang kon Ajax niet van die voorsprong genieten. In minuut 59 maakte Vojvodina de 1-1, nadat het zeeën van ruimte kreeg aan de rechterflank. Vojvodina bouwde op door de as van het veld. Caleb Zady stoomde op en hield zowel linksback Hato als Youri Baas bezig. Daardoor had Ajax geen oog voor Lazar Nikolic, die helemaal vrijstond aan de rechterflank. Zijn diagonale schot werd nog getoucheerd door Sutalo en belandde achter Pasveer.

Met de 1-1 stand was Ajax virtueel nog steeds door naar de volgende ronde, maar de spanning was wel plots terug. Vojvodina kreeg echter geen grote kansen om op voorsprong te komen en incasseerde vijf minuten voor tijd de knock-out. Aan de rand van het strafschopgebied krulde Hato de bal op prachtige wijze in de linkerbovenhoek, na voorbereidend werk van Steven Berghuis: 1-2. Berghuis was vervolgens nog dicht bij de 1-3, maar zag twee schoten vlak voor de doellijn worden weggehaald. Toch viel de derde treffer nog wel: invaller Traoré punterde in minuut 92 raak in de verre rechterhoek op aangeven van Hato.

