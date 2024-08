‘Onzekere’ Ajacied door het slijk gehaald na zwakke eerste helft: ‘Wat een verschrikkelijke speler’

maakt allerminst een goede indruk in het duel tussen Ajax en FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Europa League. De ‘onzekere’ rechtsback van de Amsterdammers krijgt er op X flink van langs bij de Ajax-supporters. Al is de 21-jarige Rensch niet de enige Ajax-speler die het moet ontgelden.

LEES OOK: Fans Vojvodina verzorgen heuse vuurwerkshow bij spelershotel Ajax

Artikel gaat verder onder video

Supporters die naar het duel van Ajax kijken zien weinig positieve dingen in de Europese wedstrijden van de ploeg van Francesco Farioli. “We proberen echt naar positieve dingen te zoeken, maar dat is momenteel vrij lastig. De bal die Rensch zomaar over de zijlijn speelt, is exemplarisch...”, schrijft Ajax Life.

LEES OOK: Verweij ontkent Ajax-akkoord: ‘Zolang zij er nog zijn, gebeurt er in principe niks’

Rensch is op X is het grootste slachtoffer, waarbij een enkeling hem het liefst naar Jong Ajax ziet vertrekken. “Rensch kan echt niet meer. Alsjeblieft laat morgen een paar clubs komen voor spelers die weg mogen”, schrijft iemand op het sociale medium. “Wat is Rensch toch een verschrikkelijke speler”, aldus een ander. De rechtsback is niet de enige speler die kritiek krijgt, ook Kenneth Taylor, Jordan Henderson en Carlos Forbs weten niet te imponeren.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wout Weghorst heeft aan zeven woorden genoeg om Ajax te omschrijven

De door Ajax begeerde Wout Weghorst staat open voor een terugkeer in Nederland.