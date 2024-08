Fans Vojvodina verzorgen heuse vuurwerkshow bij spelershotel Ajax

Ajax neemt het donderdagavond in Servië op tegen FK Vojvodina in de return van de tweede voorrondes van de Europa League. Zoals bijna gebruikelijk tegenwoordig hebben de fans van de tegenstander van de Amsterdammers er alles aan gedaan om de nachtrust van de bezoekers te verstoren.

Nadat Ajax in eigen huis in de slotfase een overwinning wist te bemachtigen tegen Vojvodina, reizen de Amsterdammers met een kleine voorsprong af richting Servië. Daar hebben de fans van uit het Oost-Europese land hun best gedaan ervoor te zorgen dat de bezoekers niet goed konden slapen voorafgaand aan het duel. Dat gebeurde middels een heuse vuurwerkshow die over de nacht was verspreid.

Donderdagavond om 20.00 uur staan Vojvodina en Ajax tegenover elkaar in het Servische Backa Topola. De Amsterdammers waren in eigen huis met 1-0 te sterk door een laat doelpunt van Branco van den Boomen, waardoor ze met een minimaal verschil de return ingaan. Weet de ploeg van Francesco Farioli de volgende ronde te behalen, zal het daarin de winnaar van de ontmoeting tussen Botev Plovdiv en Panathinaikos treffen.

De Serviërs hebben geprobeerd de nachtrust van de Ajax-spelers te verstoren door vannacht vuurwerk af te steken voor het hotel waar de spelers verblijven. pic.twitter.com/3hKVGLvSAi — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) August 1, 2024

