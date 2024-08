Ajax waarschuwt eigen supporters in Servië: 'Ze kunnen vijandig reageren'

Ajax heeft woensdagochtend de eigen supporters gewaarschuwd voor mogelijk gevaarlijke taferelen in Belgrado. Zo'n negentig kilometer verderop spelen de Amsterdammers donderdagavond het returnduel tegen Vojvodina.

In de voorrondes van de Europa League speelde Ajax vorige week donderdag al tegen de Servische club. Toen werd er, dankzij een laat doelpunt van Branco van den Boomen, een 1-0 overwinning uit het vuur gesleept. Het returnduel staat voor donderdagavond op de planning. Om 20:00 vangt dan het uitduel in Novi Sad aan, waarbij Vojvodina veel vertrouwen heeft in een goede afloop. Ajax zal echter wel een tweetal spelers moeten missen.

Veel Ajax-fans die een kaartje hebben bemachtigd voor het duel zijn via de hoofdstad van Servië, Belgrado, gereisd of overnachten daar. Voor hen had Ajax Fancare een belangrijke mededeling: "Voor Ajacieden die in Belgrado verblijven is het advies om zich neutraal te kleden en te gedragen. Verblijf in de toeristische delen van de stad. Er is informatie dat lokale supporters vijandig kunnen reageren op andere supportersgroepen in de stad."

Volgens bepaalde bronnen zouden Servische voetbalfans dus verkeerd kunnen reageren op Ajacieden. Mogelijk worden de bezoekende supporters uitgedaagd of is men simpelweg op zoek naar een vechtpartij.

