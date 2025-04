Depay gaat confrontatie aan met Braziliaanse pers en heeft dringend advies voor fans

is allerminst tevreden met de manier waarop de Braziliaanse media zijn omgegaan met het vertrek van Corinthians-trainer Ramón Díaz. Na afloop van zijn heldenrol tegen Sport Recife (2-1 zege) besloot de spits de confrontatie aan te gaan met de aanwezige pers.

Corinthians en Díaz gingen afgelopen week na een samenwerking van ruim negen maanden uit elkaar. Na het vertrek van de trainer wist de Braziliaanse club na drie duels zonder zege weer eens te winnen. Sport Recife werd met 2-1 verslagen dankzij twee doelpunten van Depay. Na afloop van het duel wordt de spits in de mixed zone gevraagd naar het vertrek van zijn oude trainer.

“Ik denk niet dat ik dat heb beïnvloed”, laat Depay zijn onvrede merken over de insinuaties van de Braziliaanse pers, geciteerd door ESPN. Na de 2-0 nederlaag tegen Fluminense stelde de Nederlander ‘twijfels’ te hebben over een verbetering van het spel en was hij kritisch op het functioneren van zijn trainer. “De pers publiceert dingen die niet waar zijn. Ze spelen veel in op de gevoeligheid van de fans. Je speelt met de krantenkoppen en vermaakt die mensen. Dat interesseert me niet, maar mijn boodschap aan de fans is dat wat je leest niet altijd waar is.”

“Als het uit mijn mond komt, prima, maar wie zet dit soort dingen in de pers?”, vraagt de honderdvoudig Oranje-international zich af. “We hebben hier veel lawaai, we werken er hard aan om de club te brengen waar hij hoort te zijn.” Depay heeft vervolgens welgemeend advies aan de fans van Corinthians. “Ik vraag jullie om niet te veel aandacht te besteden aan de koppen in de pers. Als je het van de spelers, van Fabinho, van de president hoort, is het waar. Zo niet, dan zijn het allemaal roddels”, besluit hij.

