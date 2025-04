Depay laat Brazilië verbijsterd achter met bizarre aftrap en onsportieve gele kaart

heeft een veelbewogen wedstrijd achter de rug met Corinthians. De Nederlandse aanvaller speelde een opvallende rol in de Série A-kraker tegen Palmeiras, die met 2-0 verloren ging. Met name de manier waarop hij een aftrap nam, en zijn gele kaart, wekten verbazing in Brazilië.

Memphis was betrokken bij enkele opvallende momenten in de derby van São Paulo. Al bij de aftrap schoot hij de bal bewust richting de cornervlag, zodat Corinthians meteen druk kon uitoefenen op Palmeiras. “Een absoluut bizarre start van de wedstrijd”, klonk het onder meer op X.

A saída de bola do Corinthians no jogo: Memphis Depay mete um bico pra lateral.



Começo de jogo absolutamente bizarro. pic.twitter.com/Bevunv8sAd — Maurílio Júnior (@1mauriliojunior) April 12, 2025

In de 28e minuut incasseerde Memphis een bizarre gele kaart. Palmeiras-keeper Weverton had de bal klemvast, toen hij een forse beuk kreeg van Corinthians-aanvaller Yuri Alberto. Daardoor liet hij de bal los. Memphis besloot vervolgens de bal in het lege doel te schieten. Het doelpunt telde niet, maar de Oranje-international kreeg wel een gele kaart.

Tempo fechou no Dérbi após Yuri Alberto trombar com Weverton. Memphis Depay chutou a bola para o gol com o jogo já parado. Os 3 receberam cartão amarelo.



🎥 @canalpremiere | @geglobo pic.twitter.com/K1KW7lbSKh — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) April 12, 2025

Tot slot was er nog een opvallend moment toen Memphis met de bal aan de voet sprintte. Hij zette verdediger Bruno Fuchs opzij met een duw en maakte daarna een geïrriteerd wegwerpgebaar toen Fuchs naar de grond ging. Een seconde later gaf Memphis een beuk aan Richard Rios en gebeurde hetzelfde.

Memphis Depay levou duas trombadas de jogadores do Palmeiras, uma do Bruno Fuchs e a outra do Richard Ríos.



O holandês se irritou e mostrou o muque para os jogadores alviverdes.



📽️: @SportsCenterBR pic.twitter.com/kRmFGXivaz — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) April 13, 2025

Kritiek op Memphis Depay

Een positieve actie: in de 33e minuut gaf de nummer 10 van Corinthians een mooie chippass op Gustavo Gómez. Daaruit volgde een kans voor Yuri Alberto, maar de aanvaller slaagde er niet in de bal te controleren en de actie eindigde in een doeltrap. Toch volgde ook daar kritiek op richting Memphis. “Hij doet alleen maar gekke dingen, maar een goal maken doet hij niet”, schreef een fan bijvoorbeeld op X.

In de Braziliaanse media krijgt Memphis evenmin positieve recensies. Globo kent een 5 toe aan de aanvaller. Hij wordt geprezen om zijn initiatief, maar ‘hij wekte wel de indruk dat het hem meer ging om het maken van mooie acties dan om het maken van een doelpunt’. De krant Estado de Minas kiest voor een 5,5.