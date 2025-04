Uitblinkende Memphis met dubbelslag goud waard voor Corinthians

was zaterdagavond weer op dreef voor Corinthians. Dankzij twee treffers van de 31-jarige spits van het Nederlands elftal wist de Braziliaanse club met 2-1 te winnen van hekkensluiter Sport Recife.

De thuisploeg kwam vlak voor rust op achterstand in de Neo Quimica Arena in São Paulo door een treffer van voormalig FC Porto-middenvelder Sergio Oliveira. In de tweede helft bleek dat het voor Corinthians geen al te grote dreun was, want al na tien seconden lag de bal in het net voor Timão. Op aangeven van Angel Romero schoot Memphis de bal achter Sport Recife-doelman Caique Franca.

Iets meer dan een kwartier later zorgde Memphis er ook voor dat Corinthians op voorsprong kwam. Na een een-tweetje met rechtsback Léo Mana vloog het schot van de spits via een verdediger van Sport Recife in het doel: 2-1. Dertien minuten later kreeg de honderdvoudig Oranje-international ook nog de kans om zijn derde treffer van de avond te maken, maar na een combinatie met collega-aanvaller Yuri Alberto schoot hij naast.

De overwinning op Sport Recife is voor Corinthians een welkome opsteker. De afgelopen twee duels in de Braziliaanse Série A, tegen Palmeiras en Fluminense, gingen namelijk verloren. Dit leidde ook tot het ontslag van trainer Ramon Díaz. Onder interim-trainer Orlando Ribeiro werd dus weer een overwinning geboekt. Memphis en Corinthians zijn momenteel terug te vinden op een zevende plaats in de Braziliaanse competitie met zeven punten.

