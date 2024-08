Vertrouwen bij Vojvodina in aanloop naar Ajax-thuis: 'We kunnen deze grote club uitschakelen'

Ajax speelt donderdagavond de returnwedstrijd tegen het Servische Vojvodina in de kwalificatierondes van de Europa League. Bij de laatstgenoemde club zijn ze, ondanks het 1-0 verlies in Amsterdam, vol vertrouwen over hun eigen kansen om een ronde verder te komen.

De Amsterdammers kwamen afgelopen donderdag moeizaam voor de dag en speelden niet veel beter dan de Servische opponent. Een kopdoelpunt van Branco van den Boomen, vier minuten voor tijd, was nodig om een overwinning af te dwingen. De keeper van Vovjodina, Lazar Carevic, was blij met het optreden van zijn ploeg. Tegen het Servische Zurnal zei hij: "Ik geloof dat we de fans en voetbalsupporters in Servië positief verrast hebben met de manier waarop we tegen Ajax speelden. We zakten niet in, zetten goed druk en zorgden ervoor dat spelers van de tegenstander simpele ballen moesten inleveren."

Volgens de doelman was de onbekende status van Vojvodina voor de Servische ploeg een groot voordeel. "Ik ben ervan overtuigd dat zelfs de Nederlanders dit niet hadden verwacht, omdat wij voor hen vrij onbekend waren. In de tweede deel van de eerste helft was Ajax voortdurend dreigend, maar wij hebben die fase doorstaan. Er was reden genoeg om tevreden te zijn. Vojvodina presteerde zich als een uitstekend team, dat in staat was om Ajax in alle opzichten te evenaren. We zagen dat we met ze konden wedijveren." Voor Carevic viel niet alleen het technische niveau van Vojvodina op, maar ook de conditie van zijn elftal. "Ik was er bovendien van onder de indruk hoeveel mijn teamgenoten gelopen hebben. Dit bewijst dat we deze zomer een fenomenale voorbereiding hebben gehad en dat onze technische staf een uitzonderlijk programma heeft bedacht. De spelers hebben ook hun stinkende best gedaan. De returnwedstrijd staat nu voor ons, ik hoop dat we het nog mooier kunnen maken."

Volgens Carevic is er weinig kans dat Ajax Vojvodina nog zal onderschatten. "Zonder twijfel zullen de Nederlanders ons nu veel serieuzer nemen. Daar moeten we ook op voorbereid zijn. Ik denk dat het het belangrijkst is dat we niet met zijn allen richting het doel van de tegenstander rennen, maar dat we geduldig blijven en slim spelen. Ajax is nog steeds de grote favoriet, dat is duidelijk, maar wij mogen zeker dromen en hoop hebben. We kunnen deze grote club uitschakelen, maar dan zullen we minimaal 20 tot 30 procent beter moeten spelen dan in Amsterdam. Ik ben ervan overtuigd dat het kan."

