PSV heerst tegen FC Twente en legt druk bij Ajax

Na een bliksemstart van FC Twente heeft PSV de wedstrijd alsnog weten te winnen met 1-3. Na minder dan een minuut voetballen stond Twente op voorsprong door een treffer van Ricky van Wolfswinkel. PSV stelde echter al snel orde op zaken via Ivan Perisic en nam in de tweede helft afstand van de Tukkers dankzij doelpunten van Guus Til en Luuk de Jong. Smet op de avond voor Peter Bosz zal de op het oog zware enkelblessure van Ismail Saibari zijn.

Tijdens de midweekse speelronde stond er een kraker tussen FC Twente en PSV op het programma. Twente probeert een goede uitgangspositie te bemachtigen voor de play-offs voor een Europees ticket, terwijl PSV zijn Champions League-plaats probeert te verdedigen. Daarnaast hopen de Eindhovenaren stiekem misschien nog op het kampioenschap na de nederlaag van Ajax bij FC Utrecht. Peter Bosz liet Malik Tillman op de bank beginnen vanavond, de Amerikaan was te laat bij de wedstrijdbespreking.

De supporters hadden hun plekje in de Grolsche Veste nog maar net gevonden en ze konden al juichen. Richard Ledezma ging afschuwelijk de fout in en liet zich de bal afsnoepen door Naci Ünüvar die de bal aflegde op Ricky van Wolfswinkel. De spits van Twente schoot de bal van dichtbij in de korte hoek en bracht zijn ploeg zo binnen 60 seconden op voorsprong. PSV wist de rug echter snel te rechten. Na tien minuten volleerde Ivan Perisic op aangeven van Guus Til de bal in de verre hoek en daarmee stond het al snel weer gelijk.

Bij FC Twente krijgt Lars Unnerstall dit seizoen af en toe wat kritiek vanwege een aantal mindere optredens, maar de Duitse goalie was de enige reden dat Twente bij rust niet ver achterstond. PSV speelde Twente bij vlagen van de mat en creëerden vele kansen. Zo haalde Unnerstall een van richting veranderd schot van Ismail Saibari millimeters voor de lijn weg en tikte hij een vlammend afstandsschot van Mauro Junior - die deze week zijn contract verlengde - met een geweldige reflex tegen de lat. Ook Til was nog dichtbij een treffer, maar hij werkte de bal van dichtbij tegen de paal.

In de tweede helft wist PSV wel afstand te nemen van FC Twente. Eerst schoot Saibari nog naast vanuit kansrijke positie. Even later was het raak voor Til, die een ragfijne voorzet van Perisic binnen kon koppen. De ploeg van Peter Bosz leek het duel direct te beslissen. Luuk de Jong stond al een tijdje droog, maar vanavond was het raak. De aanvoerder kon op aangeven van Noa Lang van dichtbij de 1-3 in het doel schuiven. Peter Bosz zal toch nog even geschrokken hebben, toen Saibari geblesseerd van het veld moest nadat hij zijn enkel omklapte. De Tukkers probeerden nog een slotoffensief op poten te zetten. Walter Benitez wist tot tweemaal toe met fraai keeperswerk de aansluitingstreffer te voorkomen. De Argentijn hield Van Wolfswinkel en Lucas Vennegoor of Hesselink van scoren af.

Door de overwinning doet PSV uitstekende zaken en zet het Feyenoord op acht punten achterstand. De Rotterdammers moeten echter nog in actie komen morgen tegen PEC Zwolle. De achterstand van PSV op Ajax bedraagd zes punten. FC Twente bezet momenteel de vijfde plaats waardoor het een thuisvoordeel zal hebben tijdens de play-offs voor Europees voetbal.