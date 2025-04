LIVE Eredivisie | FC Twente zet aan voor slotoffensief tegen PSV

FC Twente en PSV nemen het donderdagavond tegen elkaar op in de Eredivisie. Het duel in De Grolsch Veste gaat om 21.00 uur van start en is van minuut tot minuut te volgen in ons liveverslag.

Na de nederlaag van Ajax bij FC Utrecht van afgelopen weekend, wil PSV donderdag weer dichter bij de koploper komen. Daarvoor moet er gewonnen worden van nummer vijf FC Twente, dat al sinds begin maart niet meer heeft gewonnen. Tegelijkertijd kunnen de Eindhovenaren dan nummer drie Feyenoord op afstand houden.