‘Bod van 100 miljoen euro op Mohammed Kudus in de maak’

vertrekt deze zomer mogelijk bij West Ham United. De Ghanees maakte in de zomer van 2023 de overstap van Ajax naar de club uit Oost-Londen en wordt nu nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Saudi-Arabië. Volgens Ben Jacobs, verslaggever bij onder meer Give Me Sport en talkSPORT, zou Al-Nassr een bod van honderd miljoen euro willen uitbrengen op de aanvaller. Kudus zou een speciale Saudi-Arabië-clausule in zijn contract hebben staan.

Ajax kwam in het seizoen 2022/23 niet verder dan de derde plaats in de Eredivisie, ging in de finale van de beker na strafschoppen onderuit tegen PSV en werd in de tussenronde van de Europa League uitgeschakeld door Union Berlin. Een teleurstellend seizoen dus voor de Amsterdammers, maar Kudus kon terugkijken op een persoonlijk goed jaar. De Ghanees was een van de weinige lichtpuntjes in Amsterdam en verdiende daarmee een transfer naar Engeland. West Ham United telde een bedrag van 43 miljoen euro neer voor zijn komst. Twee jaar later zou hij voor een véél hoger bedrag kunnen vertrekken uit Londen.

Jacobs meldt dat Al-Nassr, waar Cristiano Ronaldo onder contract staat, een bod van honderd miljoen euro zou willen uitbrengen op Kudus. De Ghanees geldt als een van de vier targets van Al-Nassr om de voorhoede te versterken. Naast Kudus zouden ook Kaoru Mitoma, Antoine Semenyo en Luiz Diaz op het lijstje staan. Al-Nassr ondernam tijdens de winterse transferwindow al een poging om Mitoma naar Saudi-Arabië te halen, maar een bod van negentig miljoen dollar werd afgewezen. De club zou zich vervolgens bij West Ham hebben gemeld voor Kudus, maar hij speelt momenteel dus nog in Engeland.

‘Afkoopsom’

Of dat na de zomer nog steeds het geval is, zal moeten blijken. Volgens Jacobs heeft Kudus twee verschillende afkoopsommen in zijn contract staan. Zo zou hij door clubs uit Saudi-Arabië voor een bedrag van 120 miljoen pond - omgerekend zo’n 140 miljoen euro - op te pikken zijn, terwijl Engelse clubs hem voor omgerekend ruim 93 miljoen euro zouden kunnen ophalen. Het bod dat Al-Nassr volgens Jacobs voorbereidt, ligt dus onder de genoemde afkoopsom. Volgens Jacobs is de topclub uit Saudi-Arabië er nog niet van overtuigd of Kudus ‘bereid’ is te vertrekken, maar ‘vertrouwt’ het er wel op dat West Ham United hem onder de Saudische clausule zal laten gaan. Die clausule is naar verluidt alleen geldig van 1 tot en met 10 juli, vroeg in de transferwindow dus.

Kudus speelde vooralsnog 75 wedstrijden voor West Ham United. Daarin scoorde hij 21 keer en verzorgde hij twaalf assists. Vorig seizoen was hij met achttien doelpunten en tien assists de grote uitblinker bij West Ham. Dit seizoen staat de teller tot op heden op slechts drie treffers en evenveel assists. The Hammers zijn sowieso bezig aan een teleurstellend seizoen. Ze bezetten momenteel de zeventiende plaats in de Premier League, met slechts 36 punten uit 33 wedstrijden.

Al-Nassr prepared to bid €100m for West Ham’s Mohammed Kudus, as revealed.



One of four attacking Premier League targets along with Kaoru Mitoma, Antoine Semenyo and Luiz Diaz.



Nassr also made an approach for Kudus in January after seeing a €90m bid for Mitoma rejected.



Kudus… pic.twitter.com/txj1DcGlDG — Ben Jacobs (@JacobsBen) April 23, 2025

Wat krijgt Ajax?

De ontwikkelingen rond Kudus zullen ook door Ajax met interesse worden gevolgd. De Amsterdammers hebben bij een transfer van de Ghanees recht op een solidariteitspercentage van 1,54% én een doorverkooppercentage van 10-15%. Kudus werd eind vorig jaar nog in verband gebracht met een transfer naar Manchester City.

