Ajax boekt zwaarbevochten en minimale zege op FK Vojvodina

Ajax heeft zichzelf in de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League een prima uitgangspositie bezorgd. In Amsterdam werd bij het debuut van Francesco Farioli dankzij een 1-0 zege afgerekend met het Servische FK Vojvodina. De nummer vier van Servië toonde zich een taaie opponent en er waren twee invallers nodig om Ajax de overwinning te bezorgen. Branco van den Boomen verlengde een voorzet van Mika Godts. Zo worstelde een zeer wisselvallig Ajax zich naar de overwinning. Volgende week wacht in Servië de return en zal Farioli ongetwijfeld meer eisen van zijn ploeg.

Ajax-trainer Farioli reeg de opvallende keuzes aaneen in zijn startformatie. De Italiaanse oefenmeester koos er namelijk voor om het kwartet Pasveer, Baas, Fitz-Jim en Rasmussen in de basis te zetten. Met 40 jaar en 260 dagen werd Pasveer de oudste speler ooit die in actie kwam voor de recordkampioen. De markante keuzes van Farioli betekende dat naast Berghuis en Ramaj ook Godts en Hlynsson aan de kant werden gehouden tijdens de eerste officiële wedstrijd van het seizoen.

De keuze voor Pasveer werd Ajax in de openingsfase bijna fataal. De routinier speelde twee ogenschijnlijk simpele inspeelballen door het midden in de voeten van de Servische voorhoede, maar die verzaakte de Amsterdammers pijn te doen. Halverwege de eerste helft kreeg Ajax de wedstrijd in handen en creëerde vervolgens kans op kans. Forbs en Rasmussen dwongen FK Vojvodina-doelman Carević tot het uiterste, Taylor vond de lat en later kopte Akpom rakelings naast. Dat de Servische nummer vier van afgelopen seizoen bij rust het doel nog schoon hield, was een klein mirakel te noemen.

Na rust stortte het volledig in bij de Amsterdammers. Van het dominante spel was totaal geen sprake meer én de kansenregen maakte ruimte voor een kansendroogte. De ploeg uit Novi Sad werd gevaarlijker en na meerdere Servische corners kon Ajax de handen dichtknijpen toen Vukanović - halverwege de tweede helft - oog in oog met Pasveer de paal vond. Ook de vijf wissels van Farioli leken de wedstrijd niet te doen kantelen, totdat invaller Van de Boomen in de slotfase een voorzet van Godts met het hoofd zéér fraai doeltreffend verlengde. Dankzij deze late treffer - en de terugkerende internationals - reist Ajax met een totaal ander gevoel af naar Servië voor de returnwedstrijd volgende week.