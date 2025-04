Voormalig Ajax-bestuurder doet mee aan nieuw seizoen van De Verraders

Jan van Halst, voormalig bestuurder van Ajax, doet mee aan het nieuwe seizoen van het RTL-programma De Verraders. Van Halst was lid van de raad van commissarissen van de club en later ook algemeen directeur op interimbasis.

De voormalig analist Van Halst werd in april van 2023 voorgedragen als lid van de raad van commissarissen van Ajax, waar hij begin deze eeuw als speler actief was. Van Halst werd in september 2023 algemeen directeur ad interim voor de Amsterdammers, totdat Alex Kroes het van hem overnam in maart 2024. Inmiddels vervult Menno Geelen die functie.

Van Halst doet mee aan het RTL-programma De Verraders, een spelshow waarin het de bedoeling is om als ‘getrouwe’ de verraders te ontmaskeren. Als verrader is het dan weer de bedoeling om niet gesnapt te worden. Het is nog niet bekend welke rol Van Halst aanneemt. Het is niet de eerste keer dat Van Halst meedoet aan een realityprogramma. De oud-voetballer was in 2021 te zien in Expeditie Robinson.

Van Halst is niet de enige bekende naam in de voetbalwereld die deelneemt aan het programma, dat op 9 mei voor het eerst te zien is. Ook Estelle Cruijff, de nicht van Johan Cruijff en de ex-partner van Ruud Gullit, zal te zien zijn. Naast Van Halst en Cruijff doen ook de volgende bekende Nederlanders mee aan het programma: Annick Boer, Barry Paf, Christiaan Bauer, Churandy Martina, Dimeo van der Horst, Duncan Tromp, Eric de Munck, Frederik Brom, Josylvio, Julia Heetman, Kim Feenstra, Lale Gül, Lidewij Welten, Omar Ahaddaf, Sanne Vogel, Shay Kreuger, en Vinchenzo.

Van Halst: 'een behoorlijke verrader'

In de podcast Kick-off van De Telegraaf wordt de deelname van Van Halst aan het programma besproken. Mike Verweij verbaast zich over de beslissing van de oud-bestuurder om mee te doen: "Dit had een hele goede grap van De Speld kunnen zijn. Ik moet je heel eerlijk vertellen dat binnen Ajax, mensen hem als een behoorlijk verrader zien. Hij is natuurlijk degene geweest die Sven Mislintat had moeten controleren."

