Guus Til benoemt ‘echt Nederlands’ gedrag bij Vincent Schildkamp in interview

begon donderdagavond onverwachts in de basis bij PSV voor de uitwedstrijd tegen FC Twente. De middenvelder speelde uitstekend en droeg met een doelpunt en een assist bij aan een 1-3 overwinning.

Til zou donderdag eigenlijk niet aan de aftrap verschijnen. De middenvelder kreeg op het laatste moment echter te horen dat hij alsnog mocht opdraven vanaf het begin, omdat concurrent Malik Tillman te laat was voor een teambespreking en daarom gepasseerd werd door hoofdtrainer Peter Bosz.

Het was alweer de vierde keer dit seizoen dat Til rijkelijk laat te horen kreeg dat hij in de basis zou starten. “Veerman was één keer ziek, Saibari was één keer ziek en één keer te laat en nu is Tillman één keer te laat”, somt Til na afloop op in gesprek met ESPN-verslaggever Vincent Schildkamp.

Schildkamp vindt ‘het best een gekke situatie dat profspelers te laat komen’. Til vindt dat echter wel meevallen. “Nou ja, iedereen komt weleens te laat, toch? Ben jij nooit te laat geweest?”, repliceert de middenvelder.

Schildkamp reageert: “Niet heel vaak, nee.” Til vervolgens gekscherend: “Echt Nederlands ben jij”, waarna beiden in lachen uitbarsten.

Over de prestatie die Til en zijn ploeggenoten donderdagavond leverden is hij vanzelfsprekend tevreden. “Ik vond dat we heel vast aan bal waren en ons niet van de wijs lieten brengen door de vroege tegengoal. Ik vond dat we aan de bal eindelijk weer ons niveau haalden. Ik moet zeggen: zo’n grasmat helpt natuurlijk ook mee. Gewoon ontzettend stabiel. Mijn eigen prestatie was ook stabiel. Goed.”

