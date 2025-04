Reservebeurt van Malik Tillman bij PSV heeft beschamende reden

PSV begint donderdagavond zonder aan de uitwedstrijd tegen FC Twente. De sterspeler van PSV is niet geblesseerd, maar kwam volgens journalist Marco Timmer van Voetbal International te laat voor een teambespreking en is daarom gepasseerd.

PSV speelt donderdagavond de cruciale uitwedstrijd bij FC Twente. De Eindhovenaren kunnen zich geen puntverlies veroorloven: de achterstand op koploper Ajax bedraagt negen punten, al speelden de Amsterdammers wel een wedstrijd meer.

Volg FC Twente - PSV hier in ons liveverslag!

Artikel gaat verder onder video

Tillman is in principe onomstreden bij PSV, maar trainer Peter Bosz verraste door de Amerikaanse middenvelder voor het duel met FC Twente op de reservebank te posteren. Tillman kampt niet met fysieke klachten, maar kwam naar verluidt te laat bij een wedstrijdbespreking en is daarom gepasseerd door Bosz.

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat een speler van PSV in opspraak raak vanwege disciplinair verwijtbaar gedrag. In maart werd Ismael Saibari door Bosz buiten de wedstrijdselectie van PSV gelaten voor het Champions League-duel bij PSV, omdat ‘hij voor de zoveelste keer te laat was’.

Bij #PSV zit Tillman op de bank omdat hij naar verluidt te laat is gekomen bij een teambespreking…zo meer @VI_nl — Marco Timmer (@marcotimmer) April 24, 2025

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Het resterende programma van Ajax en PSV in de Eredivisie 🔗

👉 Streep door PSV-transfer van 10 miljoen euro: 'Absoluut niet' 🔗

👉 Ajax troeft PSV af en haalt aanvaller terug die in 2019 werd weggestuurd 🔗

👉 Dramatisch 2025 van PSV heeft ook een desastreus effect op marktwaarde 🔗

👉 'PSV heeft opvolger Benítez op het oog, ook Feyenoord geïnteresseerd' 🔗