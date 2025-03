Bosz hield Saibari voor straf buiten selectie tegen Arsenal: 'Ik was er klaar mee'

zat voor straf niet bij de wedstrijdselectie van PSV voor de returnwedstrijd tegen Arsenal in de Champions League, zo vertelt trainer Peter Bosz na afloop. De middenvelder kwam voorafgaand aan de wedstrijd te laat, en dat was niet voor het eerst, zegt zijn trainer.

PSV spoelde woensdagavond de zure nasmaak van de 1-7 thuisnederlaag weg in het Emirates Stadium. Het 2-2 gelijkspel in de return was weliswaar bij lange na niet voldoende om alsnog door te gaan naar de kwartfinales, maar het resultaat bood de Eindhovense burger in ieder geval wel wat meer moed. Bosz spaarde in Londen een aantal vaste krachten; het middenveld werd gevormd door Jerdy Schouten, Guus Til en Isaac Babadi.

Bosz had echter in eerste instantie een basisplaats voor Saibari in gedachten, vertelt hij na afloop. "Hij zou eigenlijk spelen en heeft nu een prachtige wedstrijd aan zich voorbij zien gaan", aldus de trainer. De reden: "Hij was voor de zoveelste keer te laat. Ik was er klaar mee en heb hem in het hotel gelaten", aldus Bosz.

Ismael Saibari was voor de zoveelste keer te laat zegt Bosz: ‘Ik was er klaar mee, en heb hem in het hotel gelaten’ #PSV — Marco Timmer (@marcotimmer) March 12, 2025

