Schitterende doelpunten bezorgen PSV in Londen tóch nog een waardige Champions League-exit

PSV is klaar in de Champions League, ondanks een knap gelijkspel op bezoek bij Arsenal: 2-2. Dat was uiteraard niet voldoende om de zware 1-7 nederlaag van de heenwedstrijd ongedaan te maken. De ploeg van Peter Bosz toonde in het Emirates Stadium in Noord-Londen karakter en knokte zich door fraaie treffers van en tot tweemaal toe terug van een achterstand.

Het was al heel snel raak voor de mannen van trainer Mikel Arteta. Na zes minuten was het Oleksandr Zinchenko die maar even op avontuur ging. De Oekrainer, die nog een jaartje bij PSV heeft gespeeld, kapte vanaf de rechterkant naar binnen en zocht de verre hoek. Met een keurige gekrulde trap liet hij Walter Benitez kansloos.

Feest in het uitvak

Ondanks de snelle achterstand en uberhaupt kansloze missie in London was het uitvak van PSV de man of the match. De bijna 3000 meegereisde Eindhovenaren lieten zich niet een sfeervol avondje Arsenal door de neus boren door een slecht resultaat. Vanaf minuut 1 waren de fans goed te horen op de eerste ring van het Emirates Stadium.

Na een kwartiertje kregen de fans toch reden tot juichen. Ivan Perisic was het eindstation van een goedlopende aanval. De Kroaat, die nog voor Arsenal’s aartsrivaal Spurs heeft gespeeld, krulde de bal schitterend in de kruising en bracht zo de stand op 1-1.

Na een dik halfuur wist Arsenal echter de stand weer naar hen toe te trekken. Een schitterende actie van good old Raheem Sterling resulteert uiteindelijk in een strakke voorzet. Declan Rice stond vrij in het strafschopgebied om dit klusje te klaren en Walter Benitez opnieuw te laten vissen.

Aangezien beide ploegen wisten dat het tweeluik wel gespeeld was gebeurde er verder niet veel in de wedstrijd, tot minuut 70. Couhaib Driouech wilde zich laten zien op het hoogst mogelijke podium. De vleugelspeler brak door en liet de Arsenal-verdediging zijn hielen zien. Doelman David Raya kwam langzaam uit en dat zag Driouech ook, met een schitterende stift zette hij PSV op een 2-2 gelijkspel. Het doet niet veel af aan de afstraffing van vorige week, maar PSV laat zien wat het waard is.

In de slotfase probeerden beide clubs nog voor de overwinning te gaan, maar geen van beide wilde risico nemen op een eventuele nederlaag. PSV was in de laatste paar minuten een aantal keer gevaarlijk via onder anderen Isaac Babadi maar het bleef bij 2-2.

In de volgende ronde van de Champions League gaat Arsenal het opnemen tegen Real Madrid of Atlético Madrid.