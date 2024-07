Ochtendkranten over Ajax: ‘Stortvloed aan kansen, trekker overhalen een ander verhaal’

Ajax wist donderdagavond in eigen huis met 1-0 te winnen van Vojvodina in de heenwedstrijd van de tweede voorrondes van de Europa League. Toch kregen de Amsterdammers veel kansen op meer, waarmee ze het zichzelf een stuk makkelijker konden maken voor de return, zo zien ook de ochtendkranten.

“De Italiaanse trainer Francesco Farioli heeft met een nipte zege gedebuteerd bij Ajax”, schrijft het Algemeen Dagblad. “Een late goal van invaller Branco van den Boomen leverde in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië alsnog de zege op die voor rust al lang en breed veiliggesteld had moeten zijn. Uitgerekend de speler die de laatste week het meest werd gelinkt aan een vertrek, redde Ajax in het eerste officiële duel van het seizoen en daarmee ook de vuurdoop van de nieuwe trainer Farioli.”

“De Italiaan zag dat zijn elftal het voor rust in een schiettent naliet om het ticket voor de derde voorronde van de Europa League praktisch al te grijpen”, leest het verder. “Na rust bleef Ajax zelfs een paar keer een dramatische uitgangspositie bespaard.” Toch ziet de krant al een heel ander Ajax dan afgelopen seizoen. “Zag het publiek al verschil met vorig seizoen? De oplettende toeschouwer zeker. In spelvreugde, in patronen, in cohesie en in vorm.”

Ook De Telegraaf ziet dat Ajax moeite had de wedstrijd definitief naar zich toe te trekken. “Farioli hoopte Vojvodina met een paar verrassingen in zijn basisopstelling omver te blazen, maar Ajax kon bij een stortvloed aan kansen niet doordrukken. Ajax mikte voor de rust al acht keer op doel, maar de trekker overhalen bleek een ander verhaal. De ploeg kwam zelfs nog goed weg toen Vojvodina-aanvaller Aleksa Vukanovic twintig minuten voor tijd op de paal mikte.”

Desondanks lieten de Amsterdammers een goede indruk achter op de ochtendkrant. “Bij vlagen was het toch Ajax dat domineerde. Toen het na een minuut of twintig begon te lopen, meldde het vernieuwde Ajax van Farioli zich veelvuldig voor het doel van Vojvodina. Het enige en belangrijkste wat eraan ontbrak bij de vuurdoop van de Italiaanse coach was een vroege goal. Daarmee hadden de Amsterdammers het zich een stuk makkelijker kunnen maken.”

