Vermoedelijke opstellingen bekerfinale: twijfelgevallen bij AZ, Simonis geeft uitsluitsel over sterren

Maandagavond om 18.00 uur staat de bekerfinale tussen AZ en Go Ahead Eagles op het programma. De nummers zes en zeven van de Eredivisie strijden dan in De Kuip om de felbegeerde prijs én een ticket voor de competitiefase van de Europa League. Dit zijn de vermoedelijke opstellingen van beide ploegen voor de bekerfinale.

AZ kende een slechte generale repetitie voor de bekerfinale. Op bezoek bij Heracles Almelo werd met 1-0 verloren. Naar verwachting voert Maarten Martens vier wijzigingen door in zijn elftal voor het duel in De Kuip. In de achterhoede zal Wouter Goes terugkeren in de basis. De mandekker ontbrak vorige week met hamstringklachten, maar heeft de hele week volop meegetraind en is dus fit voor de finale.



Zijn vaste partner achterin, Alexandre Penetra, moet het duel daarentegen missen door een schorsing. De Portugees kreeg een gele kaart in de halve finale tegen Heracles, waarna hij gedurende de strafschoppenserie nog een keer op de bon werd geslingerd. In de week erop maakte de KNVB bekend dat de verdediger hierdoor inderdaad een schorsing heeft opgelopen voor de finale. De verwachting is dat Bruno Martins Indi daardoor aan de aftrap zal verschijnen. Op linksback keert David Møller Wolfe terug van een schorsing, wat waarschijnlijk ten koste gaat van Mees de Wit.

Op het middenveld lijkt Sven Mijnans fit genoeg om weer aan de aftrap te verschijnen. Zijn terugkeer zal vermoedelijk ten koste gaan van Kees Smit, die op de bank plaatsneemt. Jordy Clasie moet de finale zeer waarschijnlijk aan zich voorbij laten gaan. De Alkmaarders zwijgen nog altijd over de inzetbaarheid van hun aanvoerder, maar hij heeft de hele week niet getraind. Daardoor lijkt de kans zeer klein dat hij kan spelen. Ook Troy Parrott geldt als twijfelgeval voor de bekerfinale. De spits ontbrak afgelopen weekend wegens liesklachten en trainde deze week nog niet met de groep mee. Toch hebben ze bij AZ goede hoop dat hij de finale gaat halen. Is de Ier fit genoeg om te starten, zal hij naar alle waarschijnlijkheid op een basisplaats kunnen rekenen. Daardoor zal Mexx Meerdink weer op de bank plaats moeten nemen.

Vermoedelijke opstelling AZ

Owusu-Oduro; Kasius, Martins Indi, Goes, Møller Wolfe; Koopmeiners, Buurmeester, Mijnans; Sadiq, Parrott, Van Bommel.

Bij Go Ahead Eagles is de situatie wat minder gecompliceerd dan bij de tegenstander van maandag. De verwachting is namelijk dat Paul Simonis in De Kuip voor dezelfde elf namen kiest die afgelopen weekend met 1-1 gelijkspeelden bij NAC Breda. De oefenmeester bevestigde vrijdag op de persconferentie dat Jakob Breum in ieder geval niet kan spelen tegen AZ. Daardoor zal het middenveld waarschijnlijk bestaan uit Victor Edvardsen, Enric Llansana en Evert Linthorst.

Hetzelfde geldt voor Dean James, die kampt met een hamstringblessure. Daardoor lijkt Aske Adelgaard zich weer op te kunnen maken voor een basisplaats. Simonis had wel goed nieuws over Finn Stokkers en Søren Tengstedt. Het tweetal is namelijk inzetbaar in de finale, maar de oefenmeester rekent op een helft voor allebei. Daardoor is het aannemelijk dat ze nog niet in de basis zullen beginnen, maar mogelijk als invallers binnen de lijnen komen.

Vermoedelijke opstelling Go Ahead Eagles

De Busser; Deijl, Nauber, Kramer, Adelgaard; Llansana, Linthorst, Edvardsen; Antman, Smit, Suray.

