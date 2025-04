Crisis vlak voor bekerfinale: 'Kleedkamer blijft dicht, harde woorden'

AZ leeft met weinig vertrouwen toe naar de bekerfinale. De ploeg van Maarten Martens verkeert in een grote vormdip en voelt bovendien grote druk om maandag te winnen, nu Europa League-kwalificatie via de Eredivisie uit zicht is. Na de nederlaag bij Heracles Almelo van zondag zijn ‘harde woorden’ gevallen, zegt commentator Jeroen Elshoff in de NOS Voetbalpodcast.

AZ wacht al sinds 23 februari op een overwinning in de Eredivisie. Toen werd Fortuna Sittard met 1-0 verslagen. Daarna volgden nog wel zeges op Heracles Almelo in de KNVB Beker (na strafschoppen) en op Tottenham Hotspur in de Europa League (1-0), maar in de Eredivisie werd niet gewonnen van achtereenvolgens sc Heerenveen (3-1), Ajax (2-2), NEC (3-3), RKC Waalwijk (2-2), Feyenoord (0-1) en Heracles Almelo (1-0). Daardoor zakte AZ af naar de zesde plaats en is directe kwalificatie voor Europees voetbal een utopie. Als de bekerfinale wordt verloren, resteren de play-offs om deelname aan de tweede voorronde van de Conference League.

Voor Go Ahead zijn de play-offs ook het maximaal haalbare in de Eredivisie, maar daar is de druk een stuk minder groot. Podcastgasten Arno Vermeulen, Jeroen Elshoff, Jan Roelfs en Philip Kooke zijn allemaal van mening dat Go Ahead de beste papieren heeft. “Natuurlijk is het een wedstrijd op zich”, erkent Elshoff. “AZ heeft Europese ervaring, maar bij Go Ahead zullen er spelers zijn die nerveuzer zijn dan voor een normale wedstrijd. Maar Go Ahead gaat wel ‘voetballend’ naar de finale toe. Ze hebben niet altijd de resultaten behaald die ze wilden, maar ze gaan met een goed gevoel de komende week in.”

'Er is echt wat aan de hand bij AZ'

Tijdens de wedstrijd tegen Heracles werd trainer Maarten Martens meermaals in beeld genomen door ESPN. Journalist Mike Verweij merkte al op dat de Belg ‘er heel beroerd bij zat’. “Als je Martens vlak voor tijd zag… Hij zag het echt helemaal niet meer zitten, leek het wel. Hij zat er als een dood vogeltje bij. Ik hoop dat hij deze week de boel op scherp kan zetten.” De onvrede bij Martens viel niet alleen Verweij, maar ook Elshoff op.

“Ik was bij Heracles Almelo – AZ en de kleedkamer van AZ bleef langer dicht dan bij welke andere wedstrijd ook dit seizoen. Toen we vroegen wat daar aan de hand was, werd duidelijk dat er harde woorden zijn gevallen”, zegt de NOS-commentator. “Op welke manier weet ik niet precies, maar je zag aan iedereen dat het onacceptabel was. Je zag zorgelijke blikken – of het nou de technisch of algemeen directeur was, de trainer die sikkeneurig was, spelers die niet prettig rondliepen… Daar is echt wel wat aan de hand, met de slechte resultaten die ze hebben.”

Wie wint de bekerfinale? Laden... 40.6% AZ 59.4% Go Ahead Eagles 374 stemmen

