Kraay junior wijst favoriet in bekerfinale aan: 'Licht in het voordeel'

Hans Kraay junior wijst Go Ahead Eagles aan als favoriet in de finale van de KNVB Beker, waarin de Deventenaren het aanstaande maandag opnemen tegen AZ. De ESPN-verslaggever en -analist denkt dat de huidige vorm van de ploeg van trainer Paul Simonis weleens de doorslag zou kunnen gaan geven in De Kuip.

In het programma Voetbal op Vrijdag brengt presentator Pascal Kamperman het gesprek op de eindstrijd van het bekertoernooi. Kraay krijgt de vraag of hij Go Ahead of AZ de meeste kans toedicht om de beker in de wacht te slepen en zegt: "Ik denk, als ze goed om kunnen gaan met de spanning, dat de spelers van Go Ahead Eagles licht in het voordeel zijn. Omdat zij in een betere flow zitten dan AZ. Want, eerlijk is eerlijk, als iedereen fit is heeft AZ de betere spelers, maar ze hebben de laatste zes wedstrijden niet gewonnen."

Kraay denkt wel dat de spelers van AZ normaal gesproken juist iets beter met de eerder genoemde wedstrijdspanning om zouden moeten kunnen gaan. "Dat zou je denken. Het gros van de spelers is Europese wedstrijden gewend, tegen grote ploegen. Die hebben tegen Spaanse, Engelse en ik denk ook Italiaanse ploegen gespeeld. Maar, die hebben ook de ballast op hun rug dat het niet lekker loopt." In de Europa League speelde AZ dit seizoen inderdaad tegen Athletic Club uit Spanje, liefst drie keer tegen Tottenham Hotspur uit Engeland en trof de ploeg van trainer Maarten Martens met AS Roma ook een tegenstander uit Italië.

'Hij is geen Zidane, maar wel héél belangrijk'

Kamperman wil vervolgens weten of AZ 'een spel speelt dat erbij hoort' met Jordy Clasie, wiens meespelen in De Kuip vanwege een blessure nog onzeker is. Kraay gaat echter niet mee in die gedachte: "Nee, hij doet mee of hij doet niet mee. Daar hoef je Go Ahead ook niet mee te verrassen, lijkt mij ', stelt de oud-voetballer. "Tactisch zullen ze niet heel anders gaan spelen, met of zonder Clasie. Hij is geen Zinédine Zidane, maar hij is wel héél belangrijk. En een hele frisse, leuke jongen." De kansen van de Alkmaarders zouden echter wel stijgen als Clasie toch van de partij is: "Als centrale verdediger is het heerlijk, want je kunt altijd de ballen bij hem kwijt. Dan weet je dat hij 99 van de honderd procent vooruit de juiste keuzes maakt en hem naar de juiste kleur speelt. Als dat gebeurt, dan kun je met de hele ploeg weer aansluiten. Dus voor AZ zou het wel een slok op een borrel schelen als hij meedoet", aldus Kraay.

Wie wint de bekerfinale? Laden... 40.8% AZ 59.3% Go Ahead Eagles 800 stemmen

