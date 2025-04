Van Eerste Divisie naar bekerfinale in vier jaar: het succesverhaal van Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles is de laatste jaren stiekem aan een ongekende opmars bezig. Tijdens het seizoen 2020/21 was de ploeg uit Deventer nog Eerste Divisionist, dit seizoen lonkt een vijfde plek in de Eredivisie en bekerwinst. Op 21 april staat de bekerfinale namelijk op de planning, waarin AZ de tegenstander is. FCUpdate zocht uit hoe Go Ahead richting de top aan het groeien is.

Geschiedenis

In 1902 werd er in Deventer een club opgericht die de naam Be Quick droeg. Drie jaar later, toen de vereniging zich officieel aanmeldde bij de voorloper van de KNVB, veranderde de naam naar Go Ahead. Het duurde vervolgens nog tot 1971 voor dat ook 'Eagles' daadwerkelijk aan de naam werd toegevoegd. In 1917, 1922, 1930 en 1933 werd het kampioen van Nederland en bovendien heeft de ploeg uit Deventer veel 'Oostelijke kampioenschappen' op zijn naam, aangezien het Nederlandse hoogste niveau voorheen was verdeeld in meerdere competities. Bij de toetreding tot de Eredivisie in 1964 zou de ploeg echter nooit meer eerste of tweede worden en tussen 1988 en 2021 speelde Go Ahead veel jaren op het tweede Nederlandse niveau. Maar de geelrode formatie is terug, en hoe.

De mannen van Kees van Wonderen speelde zich bij hun terugkeer in de Eredivisie met nog vijf wedstrijden te spelen veilig. Met spelers als Sam Beukema (nu Bologna), Bas Kuipers (nu FC Twente) en Andries Noppert (nu sc Heerenveen) werd een knappe prestatie geleverd. Bovendien werd de halve finale van de beker bereikt, al was PSV daarin met 2-1 te sterk. Tegen Ajax pakte Go Ahead dat seizoen overigens vier punten: een promovendus had dat voor het laatst in 1965 voor elkaar gekregen. In de zomer erna gaf de clubleiding geen cent uit, maar werden er wel belangrijke krachten binnengehaald in de vorm van Mats Deijl, Gerrit Nauber, Philippe Rommens (nu Ferencváros) en Evert Linthorst. Ook werd er een nieuwe trainer voor de groep gezet: René Hake.

Een terugkerend patroon

In het seizoen 2022/23 haalde Go Ahead het hoogste puntenaantal in de Eredivisie sinds 1986: 40. Daarmee werden bijna de play-offs om Europees voetbal gehaald, uiteindelijk eindigde de ploeg op de elfde plek. Zonder al te veel druk van de buitenwacht en langzaam maar zeker werd er aan het elftal gebouwd. Weinig grote namen vertrokken, terwijl Oliver Edvardsen (220.000 euro) en Willum Thór Willumsson (150.000 euro) voor schijntjes werden opgepikt. Verder werden spelers als Bobby Adekanye, Enric Llansana en Jamal Amofa gratis opgepikt.

Edvardsen, die in 2023 aan de selectie van Go Ahead werd toegevoegd.

© Imago

Het is het verhaal van Go Ahead, dat steeds aan de weg blijft timmeren. In 2023/24 werd het dan ook echt beloond, met onder andere nieuwe aanwinsten Victor Edvardsen, Joris Kramer en Jakob Breum in de gelederen. De Deventernaren dwongen een plek af in de play-offs om Europees voetbal (negende positie op de ranglijst) en stootten door naar de finale. In een wedstrijd die werd ontsierd door ongeregeldheden tijdens en na het duel, trok Go Ahead aan het langste eind, mede door een eigen doelpunt van Nick Viergever. De ploeg ging Europa in, al was dat geen lang avontuur. In de voorronde werd er over twee duels verloren van het Noorse SK Brann.

Door de verkoop van Willum Thór Willumsson, Jeffrey de Lange, Philippe Rommens en Bas Kuipers werd er in de zomer een flinke winst geboekt. Go Ahead haalde er onder andere Oliver Antman, Milan Smit en Jari De Busser voor terug. De eerstgenoemde is dit seizoen een Eredivisiesensatie, terwijl Smit en De Busser de laatste tijd tot basisspelers zijn uitgegroeid. Kort gezegd: het scoutingsapparaat van Go Ahead is van ongekende klasse: veel onbekende, jonge spelers worden voor weinig tot geen geld overgenomen en groeien uit tot volwaardige Eredivisiespelers. En de trein dendert ook zonder Oliver Edvardsen (nu Ajax) ook na de winterstop vaak door.

V.l.n.r.: Breum, Antman en Llansana.

© Imago

Het elftal zit van top tot teen prima in elkaar. Met Victor Edvardsen heeft de ploeg een aanvaller in huis die sterk, slim en sluw is. Antman zorgt op de flanken voor de nodige creativiteit: met zes expected assists is hij derde op dat Eredivisielijstje. De Fin creërde al veertien grote kansen, evenveel als medekoploper Luuk de Jong van PSV. Llansana zorgt op het middenveld voor de defensieve arbeid en wint veel kopduels. Met Kramer, Nauber en Deijl staat er een goede verdediging, die veel aanvallers een lastige middag kan bezorgen. En natuurlijk complimenten naar coach Paul Simonis, die het elftal fris voetbal laat spelen in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer. Ter vergelijking: met nog vijf duels te gaan hebben de Deventernaren nu al evenveel punten verzameld als in het seizoen 2023/24.

Huidige vorm

Go Ahead kwam heel goed uit de winterstop, maar de laatste wedstrijden is de ploeg niet zo op stoom. Tegen Feyenoord in Rotterdam presenteerde het elftal van Simonis zich positief, maar werd er wel met 3-2 verloren. Vervolgens speelde Go Ahead FC Utrecht 35 minuten helemaal zoek, maar werden de punten uiteindelijk gedeeld door twee snelle doelpunten van de uitploeg (2-2). En in Breda was NAC duidelijk de bovenliggende équipe en mocht Go Ahead blij zijn met een punt. Toch moet er niet té veel waarde aan die resultaten gehecht worden: de bekerfinale zal namelijk al weken (misschien wel maanden) in de hoofden van de spelers leven. Aankomende maandag spelen zij misschien wel de wedstrijd van hun leven.

