Bounida wordt tegen het hoofd geschopt en daarna uitgefloten

Een opvallend moment in de wedstrijd tussen De Graafschap en Jong Ajax. werd in het strafschopgebied van De Graafschap op het hoofd geraakt door het hoog uitgestoken been van Jeffry Fortes. Er volgde geen strafschop voor Ajax.

In de blessuretijd van de eerste helft deden Fortes en Bounida allebei een poging bij de bal te komen. De spelmaker van Ajax werd op het hoofd geraakt door de schoen van Fortes.

ESPN-commentator Mark van Rijswijk schrok toen hij de herhaling zag van het contactmoment. “Ja, het is een overtreding. Ik dacht dat het vooral een ongelukkige botsing was, maar hij schopt hem vol op het hoofd. Dit is gewoon een strafschop voor Jong Ajax, maar die komt er dus niet.”

Bounida ging even naar de kant om behandeld te worden. Het thuispubliek floot hem uit. “Dan wordt Bounida ook nog eens uitgefloten. Alsof hij ervoor kiest om een schoen te koppen.”

De Telegraaf-journalist Mike Verweij vindt dat Jong Ajax een strafschop is onthouden. “Wat zal scheidsrechter Clay Ruperti denken als hij de beelden ziet van Bounida die een schop tegen zijn hoofd krijgt? 100% strafschop Jong Ajax. Maar de scheidsrechter blundert", schrijft Verweij op X.

