Titelstrijd Serie A nadert razendspannende ontknoping: mogelijk eerste 'finale' sinds 1964

De titelstrijd in de Italiaanse Serie A stevent af op een razendspannende ontknoping. Door de resultaten van afgelopen weekend hebben koploper Internazionale en nummer twee Napoli op dit moment evenveel punten. Is dat na de laatste vijf speelronden nog steeds het geval, dan volgt een beslissingswedstrijd op neutraal terrein.

Napoli boekte zaterdag een nipte zege op AC Monza. Twintig minuten voor tijd kroonde de afgelopen zomer van Manchester United overgekomen Scott McTominay zich tot matchwinner: 0-1. Daardoor kwam de ploeg van trainer Antonio Conte op 71 punten, evenveel als koploper Internazionale. De regerend kampioen ging een dag later op bezoek bij Bologna, zonder Stefan de Vrij en Denzel Dumfries verloren de Nerazzuri met 1-0 door een treffer van invaller Riccardo Orsolini. Op de ranglijst staan beide ploegen in punten nu exact gelijk.

De regels in de Serie A schrijven voor dat bij een gelijk puntenaantal het onderlinge resultaat doorslaggevend is voor de ranglijst. Hoewel Inter en Napoli elkaar ook in dat opzicht precies in evenwicht houden (beide onderlinge confrontaties eindigden dit seizoen in een 1-1 gelijkspel), gaat die regel in de titelstrijd echter niet op. In 2022 besloten de Italiaanse clubs namelijk dat, als twee clubs met evenveel punten bovenaan eindigen, een beslissingsduel op neutraal terrein moet bepalen wie de landstitel voor zich opeist. Bij een gelijke stand na 90 minuten worden er in die wedstrijd gelijk penalty's genomen om een winnaar aan te wijzen. Volgens Football Italia is het het meest waarschijnlijk dat de eventuele beslissingswedstrijd in het Stadio Olimpico in Rome zal worden afgewerkt.

Titelstrijd Serie A één keer eerder met beslissingswedstrijd beslist

In de geschiedenis van het Italiaanse voetbal is het één keer eerder voorgekomen dat de titelstrijd in een rechtstreeks duel werd beslecht, in het seizoen 1963/64. In Rome verloor Inter destijds met 2-0 van Bologna, dat daarmee voor het eerst in 23 jaar weer eens tot landskampioen werd gekroond.

Resterend programma Internazionale

26/4: Internazionale - AS Roma

3/5: Internazionale - Hellas Verona

11/5: Torino - Internazionale

18/5: Internazionale - Lazio Roma

25/5: Como - Internazionale

Resterend programma Napoli

27/4: Napoli - Torino

3/5: Lecce - Napoli

11/5: Napoli - Genoa

18/5: Parma - Napoli

25/5: Napoli - Cagliari

