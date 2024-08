Aderlating voor Ajax: tweetal reist niet mee naar Servië

en reizen niet mee met Ajax naar Servië, zo melden verschillende media. In Oost-Europa nemen de Amsterdammers het op tegen FK Vojvodina in de return van de tweede voorronde van de Europa League.

Brobbey en Bergwijn meldden zich afgelopen maandag weer bij Ajax. Het tweetal was met Oranje actief op het Europees kampioenschap en had zodoende daarna nog vakantie. Inmiddels trainen beide aanvallers weer met de Amsterdammers mee, maar meereizen met de groep komt nog te vroeg. De komende dagen zullen ze in Nederland een individueel programma afwerken.

Wie wel meereist naar Servië, is Bertrand Traoré, zo weet Voetbal International. De Burkinees kwam deze zomer transfervrij over van Villarreal, maar was nog niet fit genoeg voor het heenduel met Vojvodina. De aanvaller maakte afgelopen week indruk op Francesco Farioli, waardoor de Italiaan heeft besloten hem mee te nemen.

Het duel tussen Vojvodina en Ajax staat donderdagavond om 20.00 uur op het programma. De Amsterdammers wonnen het eerste duel met 1-0, dus hebben een goede uitgangspositie om de volgende ronde te bereiken. Bij winst treffen ze daarin Panathinaikos of Botev Plovdiv.

Op naar Servië voor return #Ajax tegen FK Vojvodina. Daarin zullen Steven Bergwijn en Brian Brobbey ontbreken. Aanvallers hervatten maandag training en reizen nog niet mee met groep maar werken komende dagen in Amsterdam verder aan individueel programma pic.twitter.com/dBHsTADgR5 — Johan Inan (@JohanInan) July 31, 2024 🧳 #Ajax reist nog zonder Steven Bergwijn en Brian Brobbey naar Vojvodina. — Mike Verweij (@MikeVerweij) July 31, 2024

