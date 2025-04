Marco van Basten eerlijk over huwelijkscrisis: ‘Het is de werkelijkheid’

Marco van Basten heeft geen spijt dat hij in zijn biografie Basta eerlijk is geweest over zijn huwelijkscrisis, zo vertelt hij aan Story. Nadat de voormalig topspits vreemd was gegaan, zijn hij en zijn vrouw Liesbeth van Capelleveen kortstondig uit elkaar geweest. Van Basten is van mening dat als je iets persoonlijks deelt, je dit ook eerlijk moet doen.

In 2019 kwam de biografie Basta van Van Basten uit. In het boek was de drievoudig winnaar van de Ballon d’Or opvallend open over zeer intieme zaken, wat hij daarvoor nooit was. Momenteel wordt de biografie van de oud-spits verfilmd. De serie BASTA zal in 2026 uitkomen op Videoland. In gesprek met Story blikt Van Basten terug op de ontvangst van zijn biografie.

Van Basten heeft er geen spijt van dat hij eerlijk is geweest over zijn ontrouw en de daaropvolgende huwelijkscrisis, zo bevestigt hij. “Het is de werkelijkheid. En als je het doet, moet je het goed doen”, legt de ex-prof uit waarom hij in zijn biografie zo open is geweest.

In de verfilming van de biografie wordt ook stilgestaan bij de ontrouw van Van Basten. De spits kreeg een affaire in zijn tijd dat hij bij AC Milan speelde, wat hij opbiechtte aan Van Capelleveen. Zij besloot haar man te verlaten en liet voor hem een briefje achter. “Ik wens je hartstikke veel succes en ik zal altijd van je blijven houden”, schreef ze daarop. Van Basten deed er alles aan zijn vrouw weer terug te winnen, met succes. Uiteindelijk heeft de huwelijkscrisis een positief resultaat gehad op de relatie tussen Van Basten en Van Capelleveen, zo stelt de spits. “Het aparte is dat ik ervan overtuigd ben dat deze episode in de zomer van 1989 ons dichterbij elkaar heeft gebracht dan ooit.”

