Marco van Basten vertelt over de 'meest confronterende scène' in zijn serie BASTA op Videoland

De opnames voor de serie BASTA zijn weliswaar nog in volle gang, maar dinsdag kwamen Marco van Basten en acteur Chris Peters voor het eerst samen om de pers toe te spreken. Van Basten ging tijdens een persconferentie in de sportkantine van het Olympisch Stadion onder meer in op een vraag over de ‘meest confronterende scène’ in de serie die is gebaseerd op de gelijknamige biografie over de voormalig profvoetballer van Ajax, AC Milan en het Nederlands elftal.

Van Basten is bij velen bekend door zijn doelpunten voor Ajax en AC Milan en het grote succes met het Nederlands elftal tijdens het Europees Kampioenschap van 1988 in Duitsland, maar de jongere generaties voetballiefhebbers hebben hem natuurlijk nooit live zien spelen. De serie BASTA - die in 2026 te streamen is op Videoland - moet een goed beeld geven van het turbulente leven van de huidige analist van Ziggo Sport. “Een ‘dramaserie’? Ik hoop een serie die niet alleen maar drama brengt, maar het is natuurlijk hartstikke leuk”, zo reageerde Van Basten voor de camera van FCUpdate.nl op de vraag hoe hij het vindt dat hij een eigen ‘dramaserie’ krijgt.

De serie BASTA is een verfilming van de gelijknamige biografie, geschreven door Edwin Schoon. “Het boek is uitgebracht en daar waren heel veel mensen enthousiast over. Er werd vervolgens gesproken over een film. Die komt er dus nu, een serie. Ik denk dat het alleen maar leuk is en dat ik er alleen maar trots op kan zijn”, zo sprak Van Basten over de komst van zijn eigen serie. Die zal niet enkel draaien om de hoogtepunten uit zijn leven; ook de moeilijke momenten komen aan bod. Van Basten worstelde tijdens zijn loopbaan met zijn enkel en moest daarom al op 30-jarige leeftijd een punt zetten achter zijn actieve carrière als profvoetballer. Tijdens zijn loopbaan trachtte hij op verschillende manieren van zijn enkelklachten af te komen.

‘Meest confronterende scène in de serie BASTA’

Zo zocht hij op een dag zijn toevlucht in ‘het angstwekkende hekwerk dat vernoemd is naar een Russische arts’, schreef Voetbal International een paar jaar geleden over ‘de hel van Ilizarov’. Het was de bedoeling dat er een nieuw kraakbeen aangemaakt zou worden. Daarvoor verdwenen er ‘dikke schroeven’ in de botten van de rechterenkel van Van Basten en die moesten, door de voetballer zelf, twee keer per dag worden aangedraaid. “En die gingen ook nog stuk…”, vertelde Van Basten daarover in gesprek met het magazine. Op de persconferentie van BASTA kreeg hij een vraag over de ‘meest confronterende scène’ in de serie. “Het is niet zo dat ik al die scènes in mijn hoofd heb, maar de scène met dat Ilizarov-apparaat is natuurlijk een hele vervelende en ingrijpende. Dat is natuurlijk een treurige scène, maar ik hoop ook dat er af en toe wat te lachen valt en ook iets te vieren valt. Het heeft natuurlijk ook mooie momenten. Ik hoop dat er van alles wat in zit.”

Chris Peters over de rol van Marco van Basten

Chris Peters neemt in de serie de rol van de held van 1988 op zich. Hoe hij zich heeft voorbereid op die rol? “Ik heb heel veel beelden van hem teruggekeken. Van hem als speler, maar ook als mens - en dan vooral in interviewsituaties natuurlijk. Dat heb ik wel echt bestudeerd en op een gegeven moment heb ik een manier van spreken kunnen ontdekken en een manier van bewegen kunnen ontdekken. Vlak voor het draaien hebben we nog een keer afgesproken. Dat was ook wel fijn om achter al die bewegende beelden ook nog een mens te zien”, zo sprak de acteur voor de camera van FCUpdate.nl.

Het volledige interview met Marco van Basten en Chris Peters is te zien op YouTube.

