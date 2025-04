Van Basten geeft beschamend antwoord op simpele vraag van Maddy Janssen

Een opmerkelijk moment van Marco van Basten dinsdagavond live bij Ziggo Sport. Terwijl presentatrices Hélène Hendriks en Maddy Janssen en collega-analist Youri Mulder de ontwikkeling van bespreken, is Van Basten met zijn gedachten heel ergens anders.

Aston Villa speelt dinsdagavond de return van de kwartfinales van de Champions League tegen Paris Saint-Germain (3-1 nederlaag vorige week in de heenwedstrijd). Malen werd na zijn winterse komst van Borussia Dortmund niet ingeschreven voor het miljardenbal, waardoor in de studio van Ziggo Sport de vraag rijst of de Nederlandse aanvaller met Aston Villa voor een verkeerde vervolgstap in zijn loopbaan heeft gekozen.

Volg Aston Villa - Paris Saint-Germain hier in ons liveverslag!

Er wordt eerst een fragment ingestart van de uitzending van Rondo van 24 maart 2025. In die desbetreffende uitzending ontving presentator Wytse van der Goot analisten Rafael van der Vaart, Mulder, Wesley Sneijder en Khalid Boulahrouz en werd de vraag opgeworpen of Malen een verkeerde overstap heeft gemaakt. Een vergelijkbare vraag stelt Janssen dinsdagavond opnieuw aan Youri Mulder: “Is het een verkeerde stap geweest van Ian Maatsen en Donyell Malen?”

“Nee! Premier League, een schitterend mooie club, prachtig stadion: nee, dat is geen verkeerde stap geweest”, repliceert de analist gedecideerd. Mulder vervolgt: “Ik vind het voor hun ontwikkeling ook geen verkeerde stap. Je moet ook kijken naar of je in de Premier League misschien kunt spelen. Je hebt een hele goede trainer (Unai Emery, red.), dus dat komt wel goed met die jongens, denk ik.”

Janssen is ook nog benieuwd naar de mening van Van Basten: “Marco?” De oud-spits is echter totaal niet bij de les: “Ik was even afgeleid. Ik zat naar de achterkant van die ene meneer te kijken… Dat was de achterkant van Wesley in plaats van die van mij. Ik was even afgeleid… Wat was de vraag?”

Janssen: “De vraag was: is het voor Maatsen en Malen een verkeerde overstap geweest?” Van Basten: “Nou ja… Als je naar Aston Villa gaat is dat hartstikke mooi, maar als je dan niet ingeschreven bent, is dat natuurlijk waardeloos. Daar had die wat wakkerder moeten zijn.”

Van Basten krijgt vervolgens bijval van Hendriks: “Zo is het maar net. Maar Malen doet het harstikke goed: in de laatste drie competitiewedstrijden heeft hij in ieder geval gescoord. Dus wat dat betreft missen ze hem enorm”, aldus de presentatrice.

