Op deze datum keert De Oranjezomer terug, met nieuwe presentator naast Hélène Hendriks

De Oranjezomer keert vanaf maandag 26 mei weer terug op televisie. De talkshow is dan iedere werkdag om 21.35 uur te zien op SBS 6. De presentatie is zoals ieder jaar in handen van Hélène Hendriks, al gaat Johnny de Mol het programma ook presenteren.

Hendriks gaat met De Oranjezomer het stokje overnemen van Wilfred Genee, René van van der Gijp en Johan Derksen. Vandaag Inside heeft namelijk op vrijdag 23 mei de laatste uitzending. De maandag daarop begint een nieuwe reeks van De Oranjezomer, dat van 26 mei tot en met 18 juli wordt opgenomen in de Beekse Bergen. Daar zal ze dagelijks met gasten als Rutger Castricum, Noa Vahle, Raymond Mens en Jack van Gelder de dag nabespreken en vooruitblikken op de diverse evenementen van de zomer.

Dat safaripark Beekse Bergen de plek is waar het programma opgenomen wordt, kan op de goedkeuring rekenen van Hendriks. "Als het voetbalseizoen eenmaal ten einde "Dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk, niet in de laatste plaats omdat het voor mij niet zo heel ver weg is," vertelt ze in gesprek met Showniewuws. "Maar ik vind het ook leuk dat we steeds andere locaties aandoen en dan echt in het land zijn. We zijn natuurlijk al in Breda geweest, midden in het centrum, en we hebben Rotterdam gehad. Dat vond ik ook prachtig, die skyline."

De presentatrice weet ook dat Van Gelder minder blij is met de Beekse Bergen als locatie. "Hij moet minstens anderhalf uur rijden, dus ik begrijp best dat hij denkt: dat is wel heel ver. Maar voor Jack is er altijd een logeerkamer beschikbaar, en voor Rutger ook. Eigenlijk voor iedereen. Ik heb alleen niet zoveel kamers, dus er zullen misschien tentjes opgezet moeten worden in de tuin. Ik heb er heel veel zin in", is Hendriks enthousiast.

Johnny de Mol gaat De Oranjezomer ook presenteren

Het programma wordt tot en met 18 juli opgenomen in de Beekse Bergen met Hendriks als presentatrice, daarna, van 21 juli tot en met 15 augustus, neemt Johnny de Mol het stokje over. Het is niet bekend waar de talkshow dan wordt opgenomen. Dat blijft nog even een verrassing. Ook onder zijn leiding zal het programma een mix worden van sport, actualiteit en de nodige humor.

