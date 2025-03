Hélène Hendriks krijgt live een veeg uit de pan: ‘Hélène, wat een gelul’

Hélène Hendriks vraagt zich af of Peter Bosz ‘de eer aan zichzelf’ moet houden, nu het seizoen van PSV als een nachtkaars dreigt uit te gaan. Hans Kraay junior vindt dat echter ‘gelul’ en neemt het op voor Bosz. Ook Jack van Gelder vindt dat de houdbaarheidsdatum van de oefenmeester nog niet is verstreken.

Normaliter eindigt PSV het seizoen zonder prijs. In augustus was Feyenoord na strafschoppen te sterk in de strijd om de Johan Cruijff Schaal, in de achtste finale van de Champions League werd PSV afgedroogd door Arsenal, in de halve finale van de KNVB Beker volgde een thuisnederlaag tegen Go Ahead Eagles en inmiddels is ook de landstitel uit zicht.

Artikel gaat verder onder video

Zodoende komt de positie van Bosz ter sprake. Hendriks wil weten of Bosz ‘de eer aan zichzelf moet houden’ of dat hij 'makkelijk nog een jaar door kan'. Van Gelder antwoordt: “Ik vind dat je Bosz wel kan aanhouden, maar er moet echt een volledige recycling van de selectie plaatsvinden.” Kraay junior is een stuk kritischer. “Hélène, wat een gelul. Het is toch ook niet zo dat hij mega gefaald heeft? Hij moet de eer aan zichzelf houden? Hou eens op zeg!”

LEES OOK: Pierre van Hooijdonk trekt keiharde conclusie: slechts twee PSV'ers zijn echte profs

Seizoen van PSV niet geslaagd

Toch geeft Kraay toe dat het seizoen van PSV ‘natuurlijk’ niet is geslaagd. “De ploeg die vorig jaar met overmacht kampioen werd, is nu afgetroefd door het catenaccio-Ajax. Ik vind catenaccio overigens geen vies woord meer, wat het jarenlang wel was. Voor mijn vrouw: dat betekent dat je met z’n allen voor de pot hangt en de bal naar voren rost.”

Waar de defensieve organisatie dit seizoen dé kracht is van Ajax onder Francesco Farioli, ziet Van Gelder dat PSV juist kwetsbaar is in dat opzicht. “Ik vind het gek dat Bosz wordt afgeschilderd als idealist, want als voetballer was het een enorme realist. Natuurlijk hield hij van aanvallend voetbal, maar de aandacht ging eerst naar de organisatie. Die organisatie is op dit moment niet goed bij PSV. Als het wat minder gaat, is het moeilijk om de kar te laten trekken. Er zitten weinig echte persoonlijkheden bij dit PSV.”

VIDEO - Hans Kraay jr. tipt Nederlandse topclubs over Steijn: 'Ik heb begrepen dat...'

Moet Peter Bosz de eer aan zichzelf houden en vertrekken bij PSV? Laden... 29.6% Ja, het is tijd voor verandering 70.4% Nee, hij verdient meer tijd 54 stemmen

➡️ Meer PSV nieuws

👉 We telden minstens zes fouten bij PSV - Ajax, waarvan er vier uitvielen in het voordeel van PSV en twee in het voordeel van Ajax. 🔗

👉 Noa Lang verloor tijdens PSV - Ajax de controle, na een overtreding van Davy Klaassen. 🔗

👉 Mika Godts wees PSV driemaal af. "Ik heb nog geen seconde spijt gehad van mijn keuze voor Ajax." 🔗

👉 PSV heeft in de zoektocht naar een opvolger voor doelman Walter Benítez zijn oog laten vallen op Maduka Okoye. 🔗