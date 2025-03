Pierre van Hooijdonk trekt keiharde conclusie: slechts twee PSV'ers zijn echte profs

PSV beleeft de laatste maanden een flinke dip. In de winterstop had de ploeg van Peter Bosz nog een voorsprong van zes punten op Ajax, nu hebben de Amsterdammers duidelijk de overhand: het gat is nu negen punten in het voordeel van de mannen van Francesco Farioli. Volgens Pierre van Hooijdonk is de teloorgang van PSV te wijten aan gemakzucht, te weinig professionaliteit en een gebrek aan motivatie.

De oud-voetballer van onder andere Feyenoord laat tijdens Studio Voetbal zijn licht schijnen op mogelijke redenen voor het verval van de Eindhovenaren. "Ondanks een hele goede start, zijn er dit seizoen constant dingetjes voorgevallen. Er is continu onrust geweest en dat heeft ook invloed gehad op de spelersgroep." De relaties binnen de selectie zijn volgens Pi-Air ook allesbehalve optimaal. "Het botert toch echt niet. En Luuk de Jong is een roepende in de woestijn daar, hij heeft alleen Perisic aan zijn zijde als pure prof. Daar houdt het wel een klein beetje bij op." Het gebrek aan professionalisme bij PSV wordt zo op een pijnlijke manier samengevat.

Artikel gaat verder onder video

Van Hooijdonk ziet ook een 'gebrek aan motivatie' bij de ploeg, die vorig jaar glansrijk kampioen van Nederland werd. "De één komt tien keer te laat, die verslaapt zich. Er is nog een aantal dingen gebeurd. Ik denk dat dat mede de reden is geweest dat PSV in elkaar is gestort.” De analist doelt onder andere op het gedrag van Malik Tillman en Ismael Saibari, die zich schuldig maakten aan dergelijk onprofessioneel gedrag.

LEES OOK: Valentijn Driessen trekt opvallende conclusie over positie Peter Bosz bij PSV

Volgens Van Hooijdonk spelen de meeste spelers van PSV te veel voor zichzelf, in plaats van voor het team. "Het is allemaal gemakzucht en eigen belang. Spelers willen transfers maken, die niet doorgegaan zijn in de winter. Dat heeft allemaal zijn effect gehad." Zo wilde bijvoorbeeld Noa Lang afgelopen winter dolgraag naar Napoli, maar die transfer ging niet door. Ibrahim Affelay vat vervolgens het verschil tussen Ajax en PSV goed samen: "Ivan Perisic zei recent dat het geen team is, terwijl Ajax wel echt een team is."

➡️ Meer PSV nieuws

👉 We telden minstens zes fouten bij PSV - Ajax, waarvan er vier uitvielen in het voordeel van PSV en twee in het voordeel van Ajax. 🔗

👉 Noa Lang verloor tijdens PSV - Ajax de controle, na een overtreding van Davy Klaassen. 🔗

👉 Mika Godts wees PSV driemaal af. "Ik heb nog geen seconde spijt gehad van mijn keuze voor Ajax." 🔗

👉 PSV heeft in de zoektocht naar een opvolger voor doelman Walter Benítez zijn oog laten vallen op Maduka Okoye. 🔗