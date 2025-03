Valentijn Driessen trekt opvallende conclusie over positie Peter Bosz bij PSV

Voor Peter Bosz zijn het momenteel moeilijke dagen. Na de pijnlijke uitschakeling in de beker (Go Ahead Eagles) en de Champions League (Arsenal) lijkt er nu ook definitief een streep door het landskampioenschap te kunnen, nadat Ajax met 0-2 in Eindhoven won. En dus is ook de positie van Bosz bij PSV onderwerp van gesprek. Volgens Valentijn Driessen is het echter nog wat voorbarig om de trainer te ontslaan.

PSV speelde vorig seizoen aanvallend, gedurfd voetbal waarmee het tegenstanders van het kastje naar de muur speelde. Van dat imago is vrij weinig meer over, schrijft Driessen zijn column in De Telegraaf. "De totale, ongekende ineenstorting van regerend landskampioen PSV werkte een handje mee om Ajax in de huidige luxepositie in de Eredivisie te manoeuvreren. Niets is meer over van de Eindhovense voetbalhegemonie van vorig seizoen. Met die geweldige ongeslagen reeks uitgevoerd met bijzonder aantrekkelijk en aanvallend spel volgens de Hollandse voetbalfilosofie." Mocht PSV inderdaad naast de titel grijpen, spreekt Driessen daar schande van. "Een wanprestatie na het eclatante competitiesucces vorig seizoen en de straatlengte voorsprong in de Eredivisie in januari dit jaar."

Vorig seizoen kreeg Bosz veel complimenten, maar na de winterstop van dit seizoen worden er alleen maar kritische schoten gevuurd. "Peter Bosz krijgt het lek nu maar niet boven bij PSV. Na een dramatische Eredivisie-reeks met zeven punten uit zeven duels hielden ze zich bij PSV in aanloop naar de topper tegen Ajax krampachtig vast aan twee magere laatste resultaten tegen Heerenveen en RKC. De kampioensaspiraties moesten vervolgens met een overwinning thuis tegen Ajax nieuw leven worden ingeblazen." Driessen was zeer teleurgesteld over de instelling waarmee PSV het veld in Het Philips Stadion betrad. "Je verwacht dat zo’n wedstrijd bij een ervaren spelersgroep iets losmaakt. Het tegendeel was eerder waar. Het leek nergens op wat PSV liet zien tegen Ajax, dat simpel overeind bleef en zeker in de eerste helft bij vlagen domineerde." Bij de tegenstander overheerste vooral een gevoel van gebrek aan inzet én geloof. "PSV oogt echter verzadigd, straalde een mate van apathie uit. De geest is uit de fles."

PSV moet er na de pijnlijke verliespartij voor zorgen dat het de tweede plaats niet uit handen geeft. De voorsprong op Feyenoord is acht punten, al hebben de Rotterdammers nog een wedstrijd tegoed. FC Utrecht mag met een achterstand van zes punten ook nog dromen van de tweede stek, die direct recht geeft op Champions League-voetbal. Driessen twijfelt of PSV die positie gaat behouden, ook aangezien Bosz en aanvoerder Luuk de Jong onlangs uitspraken hoeveel vertrouwen er was in een titelprolongatie. "Die woorden zijn niets waard gebleken en waarom zullen hun woorden nu ineens wel iets waard zijn?"

Bosz mag volgens de journalist van De Telegraaf voorlopig wel aanblijven bij PSV. "De spelers van PSV bieden geen enkele garantie op beterschap zonder Bosz en hij heeft wel enig krediet opgebouwd." Driessen vreest wel voor een ontslag in de zomer. "Toch, ongeacht of PSV tweede of derde wordt, bij de seizoensevaluatie door Bosz en de directeuren Marcel Brands en Earnest Stewart zullen harde noten gekraakt moeten worden. Misschien reikt de houdbaarheidsdatum van Bosz als succesnummer werkelijk niet verder dan twee seizoenen. Als Bosz, Brands en Stewart niet de vinger leggen op de oorzaak van het dramatische verval in deze tweede seizoenshelft en toch met elkaar doorgaan, is dat een recept voor een volgende mislukking."