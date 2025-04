Van Basten eerlijk over veelbesproken haartransplantatie: 'Ik moet zeggen...'

Marco van Basten heeft 'een klein beetje spijt' van zijn haartransplantatie. De oud-voetballer van onder meer Ajax en AC Milan besloot dit te doen omdat zijn haar een beetje dun begon te worden. Na de haartransplanstatie wil het haar nog niet echt teruggroeien, waardoor de voormalig international van het Nederlands elftal het mikpunt van spot is.

Begin maart werd bekend dat Van Basten een haartransplantatie had laten doen, toen hij afwezig was bij een uitzending van Rondo. Sindsdien is de tweevoudig oud-winnaar van de Ballon d’Or regelmatig op televisie te zien, terwijl het proces van teruggroeien nog in volle gang is.

"Het begon een beetje dun te worden," begint Van Basten tegenover De Telegraaf over zijn haar. "Dus op een gegeven moment sprak ik met nota bene Ruud Gullit, die zei: kan jou het schelen? Het komt een beetje oud over. Dus ik dacht: als ik het (een haartransplantatie, red.) dan toch moet doen, dan moet ik het nu doen."

"Ik moet toch zeggen dat ik er wel een klein beetje spijt van heb. Ik vond het best wel een bevalling, moet ik zeggen. Het was best wel zwaar. Aan de andere kant: het groeit weer, dus we zien het allemaal wel", aldus Van Basten, die na de haartransplantatie niet heeft getwijfeld om zijn gezicht direct weer te laten zien op televisie. "Mensen kennen mij inmiddels wel. Je houdt van me of je vindt me waardeloos. Het hoort er allemaal bij, het zit er allemaal in. Ik kan daar niet veel meer aan veranderen."

Van der Gijp lacht Van Basten uit

Tijdens de uitzending van Vandaag Inside van afgelopen maandag moesten René van der Gijp, Wilfred Genee en Johan Derksen hard lachen om het kapsel van Van Basten. "Dat ziet er nog steeds niet lekker uit, hè?", begon Van der Gijp. “Het groeit naar binnen, schijnt”, grapt Genee. “Het groeit de verkeerde kant op.”

“Het schiet niet op”, concludeerden Genee en Van der Gijp. “Maar hij heeft er schijt aan. Hij gaat er gewoon zitten”, doelt Derksen op de werkzaamheden als analist van Van Basten. Genee weet waarom. “Elke week een factuurtje sturen natuurlijk.” Derksen kopt hem vervolgens in. “Ja, dat haar moet weer betaald worden.” Een visueel ingestelde Van der Gijp is inmiddels met zijn hoofd ergens anders. “Ik zie al de beste voetballer van de wereld elke dag voor de spiegel staan, kijkend of zijn haar groeit.”

